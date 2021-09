Schrijf je in voor de opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving

Wil jij met een voorsprong aan de slag met praktische oplossingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving? Dan is de opleiding Basiscertificaat Energietransitie Gebouwde Omgeving iets voor jou. Schrijf je in!

Doel van de opleiding is het bieden van basiskennis en handelingsperspectief voor praktische oplossingen voor de verduurzaming en energietransitie in de gebouwde omgeving. In vijf dagdelen komen alle relevante onderwerpen aan bod, van procesaanpak tot techniek. We leren in een multidisciplinair samengestelde groep vooral van elkaar, onder leiding van een ervaren adviseur die dagelijks in de praktijk bezig is op het onderwerp.

In de opleiding vind je niet alleen verdieping op je eigen vakgebied, maar maak je juist ook kennis met andere disciplines. Welke taal spreken zij en voor welk stukje van de systeempuzzel heb je ze nodig? In vijf modules word je een professionele gesprekspartner voor alle stakeholders die betrokken zijn bij de energietransitie. We stimuleren ook onderling contact na de laatste module, zodat je onderdeel uit gaat maken van een multidisciplinair kennisnetwerk.

Op deze pagina lees je meer over de verschillende modules dia vanaf 4 oktober 2021 van start gaan.