Infographic marktscan installatietechnische adviesbureaus

Hoe staat het ervoor in W-adviseursland? Op die algemene vraag wilde Ventilair als ventilatiespecialist graag antwoord. Dit voorjaar hebben ze daarom een marktscan laten uitvoeren onder installatietechnische adviesbureaus in Nederland. De resultaten zijn nu beschikbaar in een infographic.

Een volledige en recente lijst van installatietechnische adviesbureaus bleek niet beschikbaar. Via eigen desk research vond Ventilair ruim 250 van zulke bureaus in Nederland. Dat gaat van grote tot kleine bureaus. Deze W-adviseurs kunnen in de verschillende fases van het bouwproces betrokken zijn, van ontwerp tot onderhoud. En dit vanuit een onafhankelijke positie, waarbij per project een andere rol aan de adviseur gevraagd kan worden.

Marktscan 2021

Dit voorjaar heeft Ventilair voor de eerste keer een marktscan laten uitvoeren onder de installatietechnische adviesbureaus in Nederland. Hieronder vind je vast een kleine greep uit de resultaten van het onderzoek:

De meeste bureaus zijn actief in de beide sectoren, woningbouw en utiliteit.

Bureaus richten zich veelal op renovatie en nieuwbouw.

Bij ruim de helft van alle bureaus komt ventilatie in bijna alle projecten voor.

Om geschikte (ventilatie)oplossingen in projecten te adviseren laten bijna alle bureaus zich o.a. informeren door fabrikanten.

Het onderzoek betrof ook vragen over bestekken, duurzaamheidsadvies en BENG en leverde goede inzichten op.

Vraag de infograpic aan

Om de resultaten van dit onderzoek overzichtelijk te delen, zijn de resultaten in een infographic geplaatst. Of je nu architect, opdrachtgever, installateur of adviseur bent, ongetwijfeld doe je waardevolle kennis op uit de resultaten. Via onderstaande link vraag je de infographic aan.

Infographic aanvragen