Gideon Maasland, Bram Adema en Mantijn van Leeuwen op Building Holland 2021

De mainstage op Building Holland 2021 puilt uit van topsprekers, die jou enthousiast maken voor de volgende stap in verduurzaming. In dit artikel lichten we drie experts uit en vertellen zij waar ze op Building Holland over kennisdelen.

Gideon Maasland: De Toekomst van de Stad

Bouwen we het hele Groene Hart vol, of gaan we verdichten? Met academische studies vanuit de TU Delft legt Gideon Maasland, director bij MVRDV, uit dat verdichting ook op een goede manier gedaan kan worden.

Bram Adema: Iedereen kan verduurzamen!

Gebouwen en woningen kunnen volledig duurzaam, energieneutraal, grondstoffenneutraal en gezond worden. Het mooiste is dat dit winstgevend en op natuurlijke momenten kan gebeuren.

Mantijn van Leeuwen: Bouwen binnen een koolstofbudget is noodzakelijk

Mantijn van Leeuwen laat aan de hand van onderzoeken zien met welke budgetten per m2 we zouden moeten bouwen om kans te maken het Parijs akkoord te halen als bouwsector in Nederland.

