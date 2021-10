Side Events Building Holland 2021: Smart Buildings, Innovatie in de Gevel en Deelmobiliteit

Wil je meer kennis over Smart Buildings, gevelinnovatie of deelmobiliteit? Dan ben je aan het juiste adres bij de Side Events op Building Holland 2021, van 2 tot en met 4 november in de RAI Amsterdam. Inschrijven? Dat kan!

Hoe slim is jouw gebouw en hoe smart kun je hem maken? Waarom zou je een slim gebouw willen? Die vragen en meer worden beantwoord tijdens het Side Event Smart Buildings. Als je benieuwd bent naar de waarde die een slim en gezond gebouw voor jou kan vertegenwoordigen, dan is het tijd om in te schrijven.

Innovaties in de gevel

Richt je je liever op energie en circulariteit? Innovaties in de gevel kunnen een belangrijke bijdrage leveren in jouw ambities. Tijdens het Side Event Innovatie in de Gevel laten we innovatieve projecten zien waarvan de gevel energie levert of op andere manieren een grote bijdrage levert aan duurzaamheid. Je bekijkt een deel van het programma al hier, met onder andere Erik Mulder van RAU Architecten op het podium, en schrijft je hier in.

Kansen voor deelmobiliteit

Wil je meer leren over deelmobiliteit en de kansen hieromtrent? Dan sluit je aan bij dit side event. Daar hoor je onder andere van Paul van de Coevering, lector aan de Breda University of Applied Sciences, over hoe ruimtelijke ontwikkelaars en mobiliteitsexperts aan de duurzame stad ontwerpen. Interesse gewekt? Schrijf je direct in.

Bekijk hier de volledige programma's en de betrokken experts voor ieder Side Event. Hier krijg je een overzicht van de verschillende evenementen waaraan je mee kunt doen. Vanzelfsprekend sta je ook meteen ingeschreven om deel te nemen aan Building Holland: 2, 3 en 4 november in de RAI Amsterdam.