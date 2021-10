Genomineerden Rabobank Innovation Challenge bekend

De jury van de Rabobank Innovation Challenge heeft vijftien inzendingen genomineerd voor de Rabobank Innovation Challenge. In totaal heeft de jury ruim tachtig inzendingen beoordeeld in de categorieën Circulariteit, Energietransitie en Slim & Gezond. De winnaars worden bekendgemaakt op de eerste dag van het innovatie event Building Holland, dat van 2 tot en met 4 november in RAI Amsterdam wordt gehouden.

De jury heeft de inzendingen getoetst aan de hand van de volgende criteria: de mate van oplossend vermogen, schaalbaarheid, vernieuwingsgraad en de klantwaarde.

De genomineerden in de categorie Circulariteit zijn:

BZW Holland met Gramitherm Fagerhult Benelux met Multilume Re:Think Studio Wae met The Right Wae Collection Straw Blocks Systems Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello met Circulair bedrijfsgebouw DAVO

De genomineerden in de categorie Energietransitie zijn:

RC panels met het steigervrije RC dak Takkenkamp Groep met Airofill Innovative Floor Insulation ATEPS met PWR Booster Mc Energy BV met GridConn en BattPack330 energie-opslagsysteem OMRT met Ostate & Olysis

De genomineerden in de categorie Slim& Gezond zijn:

Blue Module Arup met de zelflerende Digital Twin Signify met NatureConnect Nexton met Switch Automation Tjillspot met TJIL

Benieuwd naar de bekendmaking? Schrijf je gratis in voor Building Holland.