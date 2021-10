Sun Tank wint Dragons’ Den tijdens het Green Buildings Event

Met een krachtige pitch pakte Sun Tank de winst tijdens de Dragons’ Den op het Green Buildings Event. Roland Kreugel van Sun Tank nam de award in ontvangst van juryvoorzitter Roel van de Bilt van Rabobank. Dagvoorzitter Twan Huys en keynotes van onder anderen Roubyem Anders, Lizzy Butink, Annemarie van Gaal, Mark van Baal en neuropsycholoog Erik Scherder maakten de middag compleet.

Een bloedstollende strijd

In een zinderende voorronde met maar liefst 18 pitches rolden Sun Tank, NatureConnect en Spotr.ai als finalisten uit de bus. Zij gingen op 6 oktober de ultieme strijd met elkaar aan tijdens de Dragons’ Den in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Voor een volle zaal en een vakjury - bestaande uit voorzitter Roel van de Bilt (Rabobank), Annemarie van Gaal (KRO’s Dragons’ Den) en Jouri Schoemaker (Nederlands Kampioen pitchen) - is de bloedstollende strijd gestreden en werd het eindoordeel geveld: Sun Tank won met een meerderheid van de publieksstemmen en ook de vakjury gaf deze innovatieve pitch de meeste credits.

Energie opslaan met de Sun Tank

De Sun Tank is een modulair en constructief te gebruiken bouwelement waarin zowel thermische als elektrische energie kan worden opgeslagen. Volgens pitcher Roland Kreugel kan er met behulp van Sun Tank zo’n 82 tot 100% bespaard worden op de energierekening, doordat thermische en elektrische energie opgeslagen kan worden in buffervaten onder de vloer, in de muur of op het dak.

Verduurzamen met beeldherkenning met behulp van Spotr.ai

Op de tweede plaats eindigde Spotr.ai. Alex van der Leer lichtte in zijn pitch toe hoe Spotr.ai met behulp van beeldherkenning automatisch alle duurzaamheidskansen van Nederland in kaart brengt door gebouwen te scannen. Met de software van Spotr.ai zie je precies op welke gebouwen nog geen zonnepanelen liggen, in welke gebouwen eenvoudig extra isolatie geplaatst kan worden en waar de veiligheid van een gebouw toe is aan een upgrade. Allemaal zonder je bureau te verlaten.

NatureConnectbrengt brengt licht van buiten naar binnen

De derde prijs ging naar NatureConnect. Daglicht is zo vanzelfsprekend dat we vaak niet beseffen hoe belangrijk het voor ons is. In haar pitch liet Lisan Crommentuijn van NatureConnect zien hoe je de voordelen van natuurlijk licht naar binnen brengt voor comfortabele, inspirerende en productievere werkomgevingen. Met de input van de pitchers en gerenommeerde sprekers en tijdens diverse workshops, gingen de bezoekers van het Green Buildings Event aan de slag met ideeën en innovaties die bouwen aan verandering. Meer over de diverse keynotes en workshops lees je binnenkort op de website van CFP en Duurzaam Gebouwd.