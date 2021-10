VolkerWessels winnaar Forest50

VolkerWessels is dit jaar uitgeroepen tot winnaar van de Forest50. Deze prestigieuze lijst rangschikt de grootste 50 bouwbedrijven in Nederland op de mate van gebruik van duurzaam hout en de communicatie over het belang van verantwoord bosbeheer. Slokker Bouwgroep en BAM completeren de top drie. De ranking wordt sinds 2015 door FSC Nederland gepubliceerd.

Eigen houtbouwconcept

De bouwbedrijven in de top van de Forest50 ranking ontlopen elkaar nauwelijks als het gaat om de toepassing van gecertificeerd hout in bouwprojecten. Dat is voor deze bedrijven de norm. VolkerWessels maakt vooral het verschil door met eigen houtbouwconcepten te werken en bovendien minder bekende tropische houtsoorten toe te passen in projecten. Dat laatste is belangrijk om duurzaam beheer van tropische bossen te stimuleren.

Inspirerend voorbeeld

Wyke Smit, directeur van FSC Nederland: “VolkerWessels is een bedrijf dat zich al jaren in de top van de ranking bevindt, en weet telkens weer een nieuwe stap te zetten in het gebruik van duurzaam hout in het bouwproces. Een echte koploper én inspirerend voorbeeld voor andere bedrijven in de bouwsector. Ik wil ook de andere bouwers in de top 10 van de Forest50 een dikke pluim geven. Zonder uitzondering zijn dit bedrijven die meer dan 90% gecertificeerd hout inkopen, en dit ook meetbaar maken.”

“Echt impact maken”

Jan de Ruiter, Voorzitter Raad van Bestuur VolkerWessels: “Wij zijn verheugd en trots dat we dit jaar de Forest50 mogen aanvoeren. Het is een bekroning voor het beleid dat we de afgelopen jaren hebben gevoerd en een compliment voor alle pioniers binnen ons bedrijf die hieraan hebben bijgedragen. Bouwen met hout uit duurzaam beheerde bossen helpt ons bij het behalen van onze doelstelling om emissieloos en circulair te bouwen. Als één van de grootste ontwikkelaars en bouwers van het land kunnen we écht impact maken door gebruik te maken van duurzaam ingekochte houtsoorten. We gaan dus absoluut door op de ingeslagen weg.”

Criteria Forest50

In de Forest50 ranking kunnen bouwbedrijven in totaal 135 punten verdienen. Belangrijke criteria zijn het totaal toegepaste percentage gecertificeerd hout, de mate waarin houten kozijnen worden toegepast, het toepassen van eigen houtbouwconcepten en de communicatie over het belang van duurzaam hout.

De top 10 hoogst gerankte bouwbedrijven (met behaalde punten):

VolkerWessels (127) Slokker Bouwgroep (122) BAM (119) Heijmans (116) Bouwgroep Dijkstra Draaisma (107) Van Wijnen Groep (99) Vorm Holding (94) TBI Holdings (88) De Vries en Verburg (68) Nijhuis Bouw (64)

Klimaatwinst én circulair