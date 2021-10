Gamechangers in de Bouw en Infra barst op 25 november los

Hét grote bouwteam-event van 2021 is aanstaande. Op 25 november nodigen we alle sectoren van de bouw en infra uit om samen verder stappen te zetten naar een prettig en duurzaam bouw- en werkklimaat.

In 2018 en 2019 deden we dat al met de eerste twee edities van Gamechangers in de Bouw & Infra. In 2020 deden we er nog een schepje bovenop met de introductie van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020. En we gaan er ook in 2021 mee door, geïnspireerd door onze vele partners die op de werkvloer proeven en ervaren wat het bouwteam en daarop gebaseerde vormen van innovatieve samenwerking voor vruchten oplevert.

Zo hebben we diverse overheden aan boord die voorzichtig experimenteren met of voluit kiezen voor het bouwteam, tal van adviseurs die niet anders meer willen en aannemers die graag op pole position staan als een aanbesteding voor een bouwteam op Tendernet verschijnt.

Werken met een bouwteam roept echter ook veel vragen op. Vandaar dat een uitgebreide en integrale werkgroep, met partijen als Rijkswaterstaat, Amsterdam, Eindhoven, TU’s Delft en Twente, Waterschap Rivierenland en BAM, een Handreiking Bouwteams in boekvorm komt presenteren op Gamechangers. En wat moet je met zaken als prijsvorming, ontwerpverantwoordelijkheid en het verdelen van risico’s?

Allemaal zaken die op donderdag 25 november tijdens ons fysieke congres Gamechangers aan bod gaan komen. En natuurlijk vertellen onze Duurzaam Gebouwd-experts, zoals Jaap de Koning, Joost Merema en Henberto Remmerts, over hun eerste ervaringen na oplevering en toepassing van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020.

Ben je er ook bij? Een hele dag ongeremd bomen over contracten zonder juridische voetklemmen? Met vijf keynotes, tal van workshops en ronde tafels en een gezonde, duurzame lunch plus borrel toe? Schrijf je dan nu meteen in!