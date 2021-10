Jouw stem telt: ABN AMRO Duurzame 50

Het gaat erom spannen: wie gaat er aan de haal met de prestigieuze ABN AMRO Duurzame 50, dé prijs voor de grootste duurzaamheidsvoorvechter? Nú is het moment. Jij kunt stemmen op jouw favoriet, die wat jou betreft het afgelopen jaar het verschil maakte.

Jouw stem is belangrijk en heeft impact, want deze telt voor 25% mee met de jurybeoordeling, die op 18 oktober aanstaande plaatsvindt. In de longlist tref je de lijst met genomineerden aan. Wie verdient jouw stem?

Meer informatie over de ABN AMRO Duurzame 50 en de mogelijkheid om te nomineren vind je hier. In dit artikel blik je met ons mee terug naar de 2020-editie.