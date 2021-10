Francesco Veenstra, Jos van Dalen en Paul de Ruiter op Building Holland 2021

De mainstage op Building Holland 2021 puilt uit van topsprekers, die jou enthousiast maken voor de volgende stap in verduurzaming. Ook deze week stellen we je voor aan drie experts die het podium betreden.

Francesco Veenstra

Francesco Veenstra opent Building Holland. Veenstra is sinds 1 september 2021 Rijksbouwmeester en als zodanig voorzitter van het College van Rijksadviseurs.

Jos van Dalen

In 2018 is het programma aardgasvrije wijken opgezet. In 2022 start een derde ronde en Van Dalen heeft aardig wat leerervaringen waar hij je vertelt.

Paul de Ruiter

Technologie, vakmanschap, mindset. Wat is er nodig voor een Parisproof gebouw? De Ruiter neemt je mee in zijn visie en vertelt je hoe we Parisproof gaan op korte termijn. En hoe we onze ambities overstijgen!

