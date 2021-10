100 Months to Change: in gesprek met Yvette Watson

Een vuist maken voor versnelling: op 1 september 2021 startte een collectief met klimaatpioniers aan een wereldwijd programma ‘100 Months to Change’. De Nederlandse vertegenwoordiging bestaat uit een ‘dream team’, waarvan we in dit artikel Yvette Watson aan de tand voelen: waarom moeten we drastisch veranderen, hoe gaat haar eigen organisatie dit doen en wie wil ze uitdagen?

We moeten het roer omgooien en binnen 100 maanden drastische veranderingen doorvoeren. Waarom is dat belangrijk?

Onze economie en maatschappij organiseerden we gebaseerd op oneindige groei. Volgens de natuurwetten is dat onmogelijk. Welvaart gekoppeld is op dit moment gekoppeld aan het bezit en verbruik van grondstoffen. Dat brengt ons niet alleen klimaatverandering maar ook een enorm verlies aan biodiversiteit. We beginnen in te zien dat we alleen onze vrijheid kunnen borgen als we ons gaan ontfermen over het collectieve welzijn, van mens en natuur. De kwaliteit van het leven gaat zeer hard achteruit als we de dingen niet slimmer gaan doen!

Als we dingen slimmer willen doen, waar moeten we als bouw- en vastgoedsector dan morgen mee stoppen en waar moeten we mee starten?

De bouw heeft niet alleen invloed op het bewaken van onze ecologische grenzen. Ook dragen we, als we het goed en bewust doen, bij aan het sociale fundament van onze maatschappij. We hebben een sterke visie nodig en een aanpak waarin iedereen leiderschap toont. Wat we nodig hebben is nieuwsgierigheid, samenwerking en lef.

Als we onze gebouwenvoorraad aanpakken, is het belangrijk om integraal naar de potentie van die gebouwen te kijken. Het is een gemiste kans als we gebouwen eerst energieneutraal maken en dan pas nadenken over de milieu-impact van de materialen of de maatschappelijke impact die we hadden kunnen bereiken. Thema’s als klimaatadaptatie, natuurinclusief, materiaalslim, gezondheid, het welzijn van mensen, inclusiviteit, sociale cohesie en verbinding zijn net zo belangrijk voor een toekomstbestendig gebouwde omgeving.

Wat betekent dat voor jouw organisatie? Hoe gaan jullie stappen zetten

Met PHI Factory werken we aan het naar de praktijk brengen van de circulaire economie door praktische projecten en oplossingen. Dat is echt heel tof en we mogen samen werken aan hele gave innovatieve concepten. Maar waar het nog leuker, grootser en slimmer wordt, is met onze ambitie voor de The2BCollective! Dit is ons online gamified leerplatform, waarmee we hele grote groepen mensen kunnen inspireren en activeren om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeldoelen. Als “expert van je eigen werk” is namelijk iedereen een waardevolle schakel in de transformatie naar een duurzame wereld van morgen.

En ons doel? 2 miljard mensen activeren via onze uitdagende games en leerprogramma’s. Doormiddel van toffe kennis, challenges en interactie kunnen we mensen bewust maken van de transformatie die nodig is, kunnen we hen voeden met de kennis die ze daarvoor nodig hebben, gaan deelnemers experimenteren met het anders inrichten van hun werk en deelt iedereen de ervaringen die opgedaan worden en verbinden zij met de andere deelnemers.

Een mooi gedachte-experiment dat afgelopen maandag is ontstaan op het eerste event van Gideon’s Tribe (wat overigens een zeer vet en succesvol event was), is om te kijken hoe we de hele bouwsector kunnen inspireren en bewegen met een Gideon Transformatie Gameplatform. We hebben precies nog 99 maanden om de doelstellingen van 2030 te halen. Enerzijds is dit een significante periode om echt iets voor elkaar te krijgen, anderzijds is het aftellen geblazen! Dus geen tijd te verliezen, laten we alsjeblieft vandaag beginnen! #99monthtochange

Wie/ welke organisatie wil jij uitdagen om te veranderen en op welke manier?

Jeetje dit is wel een moeilijke vraag. Ik gun iedereen de verandering. Want in die verandering zit beweging en ontwikkeling en ik zie heel duidelijk dat daar ook alle positieve energie zit! Maar als ik iemand mag uitdagen, dan daag ik Martine de Vaan uit, dé innovatiemanager van het Rijksvastgoedbedrijf.

Het RVB implementeert duurzame ontwikkeling en circulaire principes in hun projecten, maar we kunnen sneller. We kunnen meer, als we nog slimmer gebruik gaan maken van bestaande gave ideeën en innovaties. Ik weet dat Martine de Vaan de grote vlaggendrager is van innovaties, dus graag pitch ik via deze weg een superslimme manier van klimatiseren van gebouwen, het EWF-concept. Waarbij het gebouw wordt ontworpen als een klimaatmachine, die wordt geactiveerd door de omgevingsenergie van zwaartekracht, (aardmassa), wind en zon. Het gebouw heeft nog maar 50% van de oorspronkelijke energiebehoefte nodig en het systeem draagt aantoonbaar bij aan een gezond en behaaglijk binnenklimaat.

Wie daag jij uit om te versnellen?

Ik daag Martine uit om een nieuwe ontwikkeling van het RVB uit te kiezen. Maar ook om een renovatie van een bestaand gebouw te realiseren, waarmee we bijvoorbeeld samen met studenten van een technische universiteit, een studie kunnen doen naar de haalbaarheid van een dergelijke oplossing. Verder ben ik reuze benieuwd hoe zij aankijkt tegen de ontwikkeling die het RVB moet doormaken om haar doelen te halen. Neem jij het stokje van mij over Martine?