Handreiking voor effectief inzetten bouwteam

Nieuwe vormen van samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw staan centraal tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra op woensdag 28 oktober. De online bijeenkomst, met het Ingenieursbureau van Amsterdam als gastheer, is nadrukkelijk bedoeld om kennis en ervaringen over bouwteams uit te wisselen.

In de hoofdstad is het Ingenieursbureau verantwoordelijk voor zaken als inkoop, techniek en projectrealisatie in de grond-, weg- en waterbouw. Marten Klein, directielid van het Ingenieursbureau van Amsterdam (IBA) streeft naar een bouwwereld die gedreven wordt door het optimaliseren van maatschappelijke waarden. “In het heden en voor de toekomst. Vanuit de wetenschap dat de bouw in de eerste plaats mensenwerk is en dat de meeste mensen deugen en willen, maar niet altijd kunnen. Iedereen die werkzaam is in de bouw kan vanuit persoonlijke kwaliteiten bijdragen.”

Vanuit die gedachte heeft Gido Laeven (contractmanager IBA) de intrinsieke wil om mee te helpen aan het maximaliseren van de samenwerking tussen marktpartijen, advies- en ingenieursbureaus en opdrachtgevers. “Allemaal partijen die het beste willen bereiken, maar dat lukt niet altijd.”

Deze ervaringen leven momenteel ook daarbuiten volop, wat onlangs resulteerde in de lancering door Duurzaam Gebouwd van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020. Hiermee is een middel beschikbaar voor het realiseren van werken vanuit de bouwteamgedachte. Ook zijn er in de (gww-)sector stappen gezet voor een groter draagvlak voor en begrip van het bouwteam.

Laeven: “We zien de relatie tussen opdrachtgevers en marktpartijen enorm veranderen. Je hoort en leest er in Nederland veel over en steeds komen daarbij het bouwteam en het tweefasencontract naar voren. Die beweging is erop gericht om met elkaar de samenwerking en het onderlinge vertrouwen te maximaliseren. Daar sluiten wij bij aan met een nieuwe handreiking, die wordt geschreven door en voor marktpartijen, opdrachtgevers en advies- en ingenieursbureaus in de gww-sector.”

Handreiking Bouwteam

In de afgelopen maanden is een werkgroep geformeerd om een Handreiking Bouwteam te ontwikkelen dat het werken met bouwteams optimaliseert. De leden van de werkgroep zullen zich op het congres voorstellen en de wijze toelichten, waarop de Handreiking Bouwteam voor de gww-sector wordt ontwikkeld. Laeven: “De visie die we als werkgroep duidelijk willen uitdragen is: bouwteams als samenwerkingsvorm binnen de gww een stap verder brengen voor succesvolle projecten en de bouwopgave in Nederland.”

Tijdens het congres wordt via workshops en casussen dieper ingegaan op de verschillende fases: aanbesteden, bouwteam en realisatie en doorlopen ervan. Er komen voorbeelden en handvatten op tafel die gebruikt kunnen worden door opdrachtgevers en marktpartijen.

Amsterdam heeft inmiddels ervaring opgebouwd met ongeveer twintig bouwteamprojecten. Laeven: “Dat werkt beter dan dat wij als opdrachtgever een zak met centen hebben, terwijl de opdrachtnemer zelf moet investeren in interessante ideeën en creativiteit. Dat draaien wij graag om. Laten we samen innoveren, want daarmee spreid je risico’s en kennis.”

Houding en gedrag

Een bouwteamovereenkomst is in eerste instantie een juridisch document, waarin afspraken en intenties staan vermeld met de handtekeningen eronder van de marktpartij en de opdrachtgever. Laeven: “Daarna is het de vraag hoe je in de praktijk effectief met elkaar gaat samenwerken en met de gemaakte afspraken, intenties en verwachtingen tot resultaten komt. Iedereen heeft een bepaalde houding en gedrag die we hebben aangeleerd op basis van onze succesvolle en minder succesvolle ervaringen in projecten en op basis van de hierbij toegepaste organisatie- en contractvormen. Maar welk gedrag vraagt het samenwerken in een bouwteam? Dat vraagt aandacht en gaat niet vanzelf.”

“Nieuwe contractvormen vragen deels om nieuw gedrag. Project- en samenwerkingscoaches kunnen ons daarbij faciliteren. Voor die ondersteuning en de bewustwording van het ons aangeleerde gedrag is er een nieuwe gereedschapskist met hulpmiddelen nodig. Om zo ook in de praktijk goed te kunnen samenwerken. Niet alleen voor ons als opdrachtgever, maar ook voor marktpartijen en advies- en ingenieursbureaus.”

Deze aspecten komen allemaal terug in de Handreiking Bouwteam en komen ook uitgebreid aan bod tijdens het congres Gamechangers in de Bouw & Infra. Laeven: “Wij horen graag mooie voorbeelden en gave tools om mee te nemen in de handreiking en breiden ons netwerk voor het ontwikkelen van de handreiking graag uit voor een zo representatief mogelijke weergave van marktpartijen, opdrachtgevers en advies- en ingenieursbureaus. Iedereen die geïnteresseerd is in hoe je met een bouwteam omgaat, nodigen wij van harte uit.”

Bekijk hier het complete programma van Gamechangers in de Bouw en Infra op 28 oktober.

Of schrijf je meteen gratis in!