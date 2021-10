Side Events Building Holland 2021: Verborgen Innovaties en meer!

Wil je meer kennis over Verborgen Innovaties, Natuurinclusief bouwen of Wijktransities zonder gedoe? Dan ben je aan het juiste adres bij de Side Events op Building Holland 2021, van 2 tot en met 4 november in de RAI Amsterdam. Inschrijven? Dat kan!

Workshop Verborgen Innovaties

Tijdens deze workshop vertellen twee ondernemers hoe zij hun verborgen innovatie succesvol op de markt wisten te zetten. We helpen je de verborgen innovaties in jouw bedrijf te herkennen, doen een haalbaarheidsscan en laten zien hoe je ze naar de markt kunt brengen.

Middagsessie Natuurinclusief Bouwen

Congres Natuurlijk en KANBouwen samen een middagsessie over Natuurinclusief Bouwen. Met twee inspirerende en leerzame workshops die zowel interessant zijn voor de bezoekers aan Building Holland die hun kennis willen updaten, als voor deelnemers die exclusief deze Natuurinclusief bijeenkomst willen bezoeken.

Wijktransities zonder gedoe

We buigen ons over de wijktransities die nu aanstaande zijn en waarvoor de routes naar Rome zijn bepaald. In het event wordt duidelijk dat je de energietransitie soepel invult met all-electric, dankzij een totaaloplossing die zowel het energie- als het gezondheidsvraagstuk aanpakt.

Enthousiast geworden? Inschrijven voor de side events doe je via deze link.