Nieuw: digimagazine Innovatieve Contracten en Aanbestedingen

Het kersverse digimagazine Innovatieve Contracten en Aanbestedingen is nu te lezen via de kennisbank van Duurzaam Gebouwd, helemaal gratis.

In dit gloednieuwe magazine lees je onder andere over hoe een raamovereenkomst van gemeente Haarlem voor verduurzaming zorgt, kijken we met expert Jaap de Koning naar 'het intiemste onderdeel van een project' en ontdekken we details over de bouwteamovereenkomst van ProRail met aannemerscombinatie StruktonVolkerSchiphol (SVS).

Je leest het magazine hier.