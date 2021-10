Advertorial: 80 nieuwe huurappartementen met Modul-AIR en GreenComfort module

In de Criekenput in Maastricht realiseert Laudy Bouw & Ontwikkeling samen met opdrachtgever Servatius 80 nieuwe sociale huurappartementen. De appartementen worden rond de bouwvak van 2022 opgeleverd. Benieuwd hoe deze appartementen eruitzien?

Van aanbesteding tot uitvoering

In 2019 kwam de aanbesteding bij Laudy Bouw & Ontwikkeling binnen. “Het nieuwe appartementengebouw moest bestaan uit 80 woningen van verschillende groottes. Gemiddeld ongeveer 60 á 70 m² woonoppervlak. De vraag was om met een ontwerp te komen waarbij er een goede mix was tussen wooncomfort, kwaliteit en prijs. Dit zijn wij gaan uitwerken. Installatietechnisch hebben we verschillende opties bekeken, zowel collectieve installaties als lucht/water warmtepompen maar ook de Inventum Modul-AIR All-E ventilatiewarmtepomp. Daarbij hebben we de verschillende voor- en nadelen naast elkaar gelegd. Uiteraard zijn prijs en hoe deze installatie voor bewoners zou zijn ook de revue gepasseerd. Hierbij is de Modul-AIR als beste optie naar voren gekomen. In eerste instantie hebben we de Modul-AIR met natuurlijke luchttoevoer voorgelegd. Later is in het bouwteam ook nog de GreenComfort module toegevoegd.”, aldus Vincent Pasmans, Planontwikkelaar Laudy Bouw & Ontwikkeling.

Geen buitenunit

Naast dat de Modul-AIR en GreenComfort module aansloten op het programma van eisen van de opdrachtgever was er ook een beperkt dakoppervlak. Daarom is de Modul-AIR warmtepomp ook erg geschikt hiervoor. Deze warmtepomp heeft namelijk geen buitenunit. “Ook worden er PV-panelen geplaatst op het dak, waardoor er nog minder ruimte overblijft voor bijvoorbeeld een buitenunit.”, vertelt Vincent. “Daarnaast is de compactheid van het product ook een voordeel. De technische ruimte was namelijk maar beperkt.”

“We hebben nog wel even getwijfeld of de Modul-AIR genoeg capaciteit had voor deze woningen. Doordat deze woningen niet al te groot zijn en we de slaapkamers met elektrische radiatoren verwarmen, was deze twijfel echter al snel weggenomen.”

Aanbeveling?

Op de vraag of Vincent deze duurzame oplossing nogmaals zou toepassen, was hij duidelijk: “we hebben deze installatie natuurlijk nog niet kunnen testen in deze appartementen, omdat deze nog in aanbouw zijn. Maar als je kijkt naar de voors en tegens zou ik deze zeker nog een keer toepassen. De Modul-AIR is compact, heeft geen buitenunit en is prijstechnisch aantrekkelijk.”

