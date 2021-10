De energietransitie invullen: hoe pakken we dat aan?

In 2030 willen we de 49 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 willen we geen schadelijke broeikasgassen meer uitstoten. Dat gaat alleen lukken als we samen de schouders eronder zetten. Kennisdelen met andere gelijkgestemden en experts doe je op Building Holland 2021, onder andere op het podium Energietransitie.



Zo vindt er onder andere een TVVL Kennispartners Innovatietafel plaats op het podium Energietransitie, op dinsdag 2 november, van 15.00 - 15.30 uur. Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat er 6,8 miljard extra gaat naar de aanpak van klimaatverandering. De overheid komt Nederlanders die duurzame keuzes maken tegemoet in de kosten. Wat gaat de branche doen om hun rol te pakken in deze verduurzaming en hoe kunnen ketensamenwerkingen een bijdrage leveren aan versnelling? Vaak is er een enorme discrepantie tussen wat partijen als de overheid en het bedrijfsleven zien als innovatie. Wat de één ziet als ontwikkelingen in de toekomst behoort voor een ander al tot het verleden. Hoe zorg je dat je met elkaar dezelfde taal spreekt en daarmee in de verduurzaming van Nederland dankzij deze financiële impuls echt stappen maakt? Waar staan de TVVL Kennispartners, hoe gaan zij het verduurzamingsvraagstuk aanpakken en hoe komen we tot consensus en samenwerking? Het gesprek is onder leiding van Wim van Rooijen.

Als je de volgende stap wilt zetten in ketensamenwerking, dan doe je er goed aan om ook op woensdag 3 november deel te nemen aan Building Holland 2021. Om 11.30 uur spreken dan Paulina Logchies, algemeen directeur van Logchies Renovatie & Onderhoud en Tamara van de Graaf van woningcorporatie De Alliantie namelijk op het podium Energietransitie. Waar presenteren ze over? In de bouw wordt veel gesproken over resultaatgerichte ketensamenwerking, maar het echt doen is toch wat anders. In dat opzicht is er veel te leren van de ervaringen in de vastgoed-onderhoudssector. Tamara en Paulina delen de learnings vanuit de samenwerkingsreis die de Alliantie en Logchies renovatie en onderhoud acht jaar geleden zijn gestart en vertellen meer over het punt waarop de vergaande ketensamenwerking met 12 integrale Sequent NXT partners zich nu bevindt.

Je bekijkt het volledige programma op de website van Building Holland 2021. Schrijf je hier in voor het driedaagse event vol innovatie en versnelling.