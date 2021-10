Rijksbouwmeester Francesco Veenstra opent Building Holland 2021 op 2 november aanstaande. Sinds 1 september 2021 vervult Veenstra de rol van Rijksbouwmeester en is als zodanig voorzitter van het College van Rijksadviseurs.

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. En dat alles in een land dat uit zijn voegen barst: alle claims en eisen passen simpelweg niet meer, we zullen anders met onze ruimte om moeten gaan.

Om nu goede beslissingen te nemen over onze leefomgeving, moeten we weten waar we naar toe willen. Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? Dat vraagt om een andere manier van denken en werken, waarbij we ver vooruit durven te kijken om vervolgens nu de juiste keuzes te kunnen maken. Keuzes waar we later geen spijt van krijgen. Alles wat we nu doen heeft immers impact op de hele lange termijn. Kortom: de 22e eeuw begint nu!

