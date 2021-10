Advertorial: Samen aan de slag voor een aardgasvrij Nederland

De warmtetransitie: een grote opgave waar iedereen in Nederland vroeg of laat mee te maken krijgt. Misschien professioneel, maar vooral omdat iedereen aan de slag moet met zijn of haar huis. In 2050 verwarmen we namelijk al onze woningen en gebouwen op een duurzame manier, zonder aardgas. Om dat voor elkaar te krijgen staan gemeente aan de regie. Gemeenten hebben uiterlijk dit jaar de eerste stap gezet: het opstellen van de Transitievisie Warmte. Nu is het tijd om te bewegen richting de uitvoering. Maar hoe doe je dat?

Om richting de uitvoering te gaan moet eerst een uitvoeringsplan opgesteld worden. In zo’n uitvoeringsplan staat wanneer een wijk, dorp of gebied overgaat op duurzame warmte. Ook staat in een uitvoeringsplan op welk alternatief een wijk, dorp of gebied overgaat. Dat kan bijvoorbeeld een volledig elektrische warmtepomp zijn bij nieuwere huizen die goed geïsoleerd kunnen worden, of misschien wel een warmtenet met een hogere temperatuur voor oudere woningen. Welk alternatief geschikt is hangt van veel verschillende factoren af, waaronder hoe oud de woningen zijn, de woningdichtheid van een gebied en of er warmtebronnen beschikbaar zijn voor het voeden van een warmtenet. Maar is direct starten met een uitvoeringsplan, na de gereed gekomen Transitievisie Warmte, wel de meest logische stap?

Draagvlak creëren

Een succesvol uitvoeringsplan wordt samen met bewoners opgesteld. De warmtetransitie komt namelijk achter de voordeur van de inwoner. Zij moeten uiteindelijk aan de slag. Het is daarom belangrijk om vanaf het begin draagvlak te creëren voor de nieuwe manier van koken en verwarmen. Ook is het belangrijk inzicht te krijgen in de draagkracht die inwoners hebben. De gemeente De Fryske Marren geeft het ultieme voorbeeld hoe de warmtetransitie van onderop gedragen wordt. In de gemeente zijn meerdere bewonersinitiatieven die aan de slag willen. De gemeente heeft voor deze initiatieven onderzoeken laten uitvoeren. Deze onderzoeken vormen de eerste stap richting de uitvoering.

Van weerstand naar actie

Een gedragen uitvoeringsplan opstellen is een intensief proces. Goede samenwerking en kennisdeling van gemeente onderling is hiervan voor belang. Het samenwerkingsverband van Energie van Noordoost Twente is hier een goed voorbeeld van. In dit verband werken vier gemeenten samen om in totaal zeven uitvoeringsplannen op te stellen. We staan nu nog aan het begin van de transitie. Dat betekent dat er nog veel geleerd moet worden. Dit geeft nieuwe inzichten tijdens een aanpak en is directe bijsturing noodzakelijk. In de wijk Twekkelerveld van de gemeente Enschede zijn ze bijvoorbeeld opnieuw begonnen. In eerste instantie is de gemeente top-down begonnen. De gemeente had het hoe, wat en wanneer voor de warmtetransitie in de wijk Twekkelerveld bedacht. Dit leverde veel weerstand op bij de inwoners. De gemeente is daarom met een schone lei begonnen en neemt nu de inwoners op een intensievere manier mee.

De warmtetransitie is nog een complexe opgave. Veel is nog onzeker, maar door samen te werken, ervaringen en kennis te delen gaan we steeds een stukje sneller.

Meepraten?

Dinsdag 23 november van 15:00 tot 17:00 uur gaan we hierover in gesprek. Samen met Hylke Hekkenberg van de gemeente De Fryske Marren, Jeroen Wolbrink van de gemeente Enschede, Bert Kleen en Maike Steegink van het samenwerkingsverband Energie van Noordoost Twente en Martijn Wubbolts van Natuur en Milieu Overijssel bespreken we hun ervaringen. Elk van deze gemeenten en organisaties zit in een andere fase richting de uitvoering. Ze hebben verschillende keuzes gemaakt en zijn tot verschillende uitkomsten gekomen. Deze ervaringen delen ze graag. Het webinar wordt begeleidt door Alette Beerling van adviesbureau TAUW en Martijn Wubbolts van Natuur en Milieu Overijssel. Meepraten? Leuk! Aanmelden kan hier.