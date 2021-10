Het gaat er in veel gemeenten om spannen, de komende weken. Welke uitkomsten rollen er precies uit de verschillende Warmtetransitievisies die de gemeenten opleveren? De eerste contouren voor het vervolg tekenen zich af.

Warmtetransitievisie 2021: hoe ziet de finish eruit?

Om in 2050 aardgasvrij te zijn, hebben gemeenten de taak om dat wijkgericht op te pakken. Daarvoor moeten zij voor het einde van dit jaar een Warmtetransitievisie (WTV) hebben vastgesteld. Hoe ver we nu zijn, met de finish in zicht, wordt op 11 november tijdens het online event Warmtetransitievisies 2021 onder meer uit de doeken gedaan door Alette Beerlings (TAUW). Ingenieursbureau TAUW is volop betrokken bij diverse gemeenten die de visies moeten opstellen of al verdere stappen zetten met de Wijkuitvoeringsplannen (WUP). Vandaar haar presentatie: Hoe de warmtetransitie van visie naar uitvoering gaat.

Koppelkansen

Sommigen gemeenten moeten de WTV nog afronden, anderen zijn al in gesprek met de bewoners, doen onderzoek naar de kansen in hun woonplaats en bedenken hoe ze inwoners kunnen meenemen. Beerlings: “Elke gemeente doorloopt een ander pad in de warmtetransitie. Hoe snel het in een gemeente gaat, hangt van veel verschillende factoren af. De belangrijkste factoren zijn de mogelijkheden om aan de slag te gaan, capaciteit en geld. Daarnaast kunnen zich koppelkansen voordoen, zoals de vervanging van een gasleiding. Ook zijn er externe stakeholders die aan de slag willen of bewoners die stappen willen zetten. Het is vaak wel de vraag hoe je komt tot een gedragen plan en goed afgewogen technieken, passende bij de bewoners en bebouwing. En welke duurzame bronnen daarvoor beschikbaar zijn.”

Woningcorporaties

“Voor de wijken die voor 2030 over gaan, is er geen gouden standaard”, vervolgt Beerlings. “In sommige gemeenten zijn er wijken die meer aanleiding kennen om aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door een initiatief, koppelkansen of een groot aandeel van de woniningcorporatie. We zien ook dat er gestart wordt in wijken die lastiger zijn, bijvoorbeeld doordat er alleen individuele oplossingen beschikbaar zijn en/of er energiearmoede aanwezig is.”

“De vooruitzichten en alternatieven voor wijken of buurten na 2030 verschillen heel erg. Het is vooral belangrijk dat we snel aan de slag gaan met de eerste wijken en dat we proberen de doelstellingen in 2030 te halen om onze CO 2 -uitstoot sterk te verminderen. De vraag is wel of we de doelstelling '20% van de gebouwen aardgasvrij in 2030' gaan halen. Ervaring opbouwen en aan de slag gaan is voor nu het belangrijkste.”

Hybride

“Hybride, met een warmtepomp en ook nog cv-ketel, is in veel situaties een belangrijke tussenstap naar volledig aardgasvrij”, weet Beerlings. “Door over te gaan op een hybride oplossing besparen we al veel CO 2 , en nog meer als de stroom die nodig is voor een hybride warmtepomp duurzaam is opgewekt. Uiteindelijk is dat het doel: CO 2 besparen. Een hybride oplossing zit de overstap naar aardgasvrij niet in de weg: een hybride warmtepomp moet net als de cv- of hr-ketel na vijftien jaar vervangen worden. Voor woningen die niet aangewezen zijn om voor 2030 aardgasvrij te worden, is de hybride optie dus absoluut een belangrijke stap in de goede richting.”

