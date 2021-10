Schrijf mee aan het Woordenboek Natuurinclusief Bouwen

Natuurinclusief bouwen doen we samen. Toch begrijpen bestuurders, beleidsmakers, bewoners, aannemers, projectontwikkelaars en architecten elkaar niet altijd even goed. Ze spreken, letterlijk, een andere taal.

Door deze vaktaal uit te wisselen leren we elkaars taal te spreken. Een eerste stap in integrale samenwerking op het gebied van natuurincusief bouwen. Daarom starten we het Woordenboek Natuurinclusief Bouwen. Een levend, digitaal document waarin elke doelgroep zijn eigen termen kan toevoegen en uitleggen. Zodat die ander jou straks beter begrijpt en er een beter gesprek ontstaat.

Schrijf mee

Meeschrijven aan het woordenboek is eenvoudig. Vul op de padlet jouw term en uitleg in. Of reageer op andere termen!

Congres Natuurlijk 2021

Het woordenboek is onderdeel van het Congres Natuurlijk 2021 op 18 november in Zwolle. Aanmelden hiervoor is gratis.