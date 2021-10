Ben jij benieuwd naar wat een inzet op gezondheid je precies kan opleveren? Wil je daarnaast weten waar je rekening mee moet houden in je strijd voor gezonde gebouwen? De whitepaper ‘Innoveren voor een gezond binnenklimaat’ heeft alle kennis die je nodig hebt en is gratis te downloaden.

Waar denk je aan bij het duurzaam bouwen of renoveren van gebouwen? De bouw- en vastgoedsector gaat traditiegetrouw voor energetische maatregelen of het inzetten van materialen met een lage milieu-impact. Ambities voor een gezond binnenklimaat blijven meestal op de achtergrond, óf er wordt ‘conform Bouwbesluit’ gehandeld. Zonde, want er blijft een grote winst liggen. Wat kan die inzet op gezondheid je precies opleveren en waar moet je rekening mee houden? Dat ontdek je in deze whitepaper.