Advertorial: VBI zet duurzaamheid centraal op Building Holland

Op 2, 3 en 4 november is het dan eindelijk weer zover: Building Holland vindt plaats in de RAI te Amsterdam. Een fysieke beurs waar het delen van kennis op het gebied van duurzaam bouwen centraal staat. Ook VBI is - als één van de partners van het eerste uur - aanwezig met een stand en een inhoudelijk programma gericht op circulair bouwen en industrialisatie.

Ketenkracht

De stand van VBI bevindt zich in Hal 8, stand 192. Naast de aanwezigheid op de beursvloer organiseert VBI de zesde editie van KetenKracht. Het platform KetenKracht is in het leven geroepen om samen met bouwpartners kracht, kennis en ondernemerschap te bundelen. Op woensdag 3 november staan Arend van de Beek (Lagemaat), Willem Neeleman (Tardis Innovations BV) en Menno Rubbens (CEPEZED) op het podium. Met hen kijkt VBI hoe we gezamenlijk duurzaamheid in de bouw nog verder kunnen versnellen. Meer informatie en aanmelden kan op Ketenkrachtevents.nl

Uitreiking GreenScore certificaten

Tevens reikt VBI voor de derde keer GreenScore certificaten uit aan projecten die in hoge mate bijgedragen hebben aan vastgoed met toekomstwaarde, het opschalen van hergebruik van grondstoffen alsmede het reduceren van de totale CO2-emissie. Hiermee geeft VBI richting aan Duurzaam Bouwen op de niveaus Design for flexibility, Design for reassembly en Design for recycling..

Mainstage

Op donderdag 4 november geeft Peter Musters om 15.00 een lezing over circulair ontwerpen en bouwen. In een half uur geeft hij circulaire handvatten en antwoord op verschillende belangrijke vragen rondom duurzaamheid. Hoe zijn uw gebouwen toekomstbestendig te ontwerpen en creëert u waarde? Hoe zijn uw gebouwen remontabel en herbruikbaar te ontwerpen met optimaal waardebehoud tot gevolg? En kan dit opschaalbaar en industrieel bereikt worden? Het belooft een interactief en waardevol half uur te worden.

Building Holland is hèt netwerkevent voor architecten, adviseurs, woningcorporaties, ontwikkelaars, overheid, beleggers, installateurs, ingenieurs, aannemers en toeleveranciers. Registreer je hier voor een gratis toegangskaart en ga met VBI in gesprek, Hal 8 stand 192.