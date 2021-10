Kom langs op de Duurzaam Gebouwd-stand: #Waaromwachten?

Op 2, 3 en 4 november verwelkomen we je op de Duurzaam Gebouwd-stand (8.195) om met ons de toekomst van de bouw- en vastgoedsector te schetsen. Je maakt live podcast-opnames mee en er vinden live interviews plaats op de stand. Wellicht vragen we jou wel naar jouw visie op 2050 en vertel jij ons waarom je niet langer wil wachten met verduurzamen. Want: #Waaromwachten?

Beeld boven: Flashback naar de Duurzaam Gebouwd-stand tijdens Building Holland 2019

Een kop koffie drinken op de Duurzaam Gebouwd-stand is altijd waardevol. We verzamelen op verschillende momenten onze experts voor onder andere een gesprek over de Sustainable Development Goals en over #Waaromwachten: want waarom zou je geen stappen zetten om de verduurzaming van de gebouwde omgeving nú te versnellen?

Schrijf je gratis in voor Building Holland en je bent van harte welkom op de Duurzaam Gebouwd-stand (8.195).