Pim Peters, Leonie van der Steen en Robert Jan van Egmond op Building Holland 2021

De mainstage op Building Holland 2021 puilt uit van topsprekers, die jou enthousiast maken voor de volgende stap in verduurzaming. In dit artikel lichten we drie experts uit en vertellen zij waar ze op Building Holland over kennisdelen.

Pim Peters - Materiaaltransitie mogelijk in de bouw

Het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ heeft de bewustwording over het gebruik van primaire grondstoffen in de bouw nadrukkelijk op de agenda gezet. Dat dit erg actueel is laat de huidige druk op de houtindustrie zien door de grote vraag uit Amerika en China. “We moeten veel zorgvuldiger met het materiaal in de gebouwen omgaan en beter nadenken waar we welk constructie materiaal voor inzetten”, vindt Peters.

Leonie van der Steen – Radicale verandering: eigenlijk heel simpel

Leonie van der Steen betoogt dat het juist de focus op meetbare, kortere termijn resultaten is die in de weg zit van radicale verandering. Leonie deelt de inzichten uit internationale publicaties die ons doen inzien dat wij zelf moeten veranderen om radicale verandering mogelijk te maken.

Robert Jan van Egmond – ‘Zomercomfort’ is de hefboom in de energietransitie

Het energiegebruik voor koeling gemeten in zgn. ‘Cooling Degree Days’ neemt in alle door het KNMI opgestelde scenario’s hard toe. Er zijn al kantoren die meer energie verbruiken voor het koelen in de zomer dan voor verwarming in de winter.

