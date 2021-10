Rondetafelgesprek Duurzame en Gezonde Scholen

Om serieus werk te kunnen maken van de huisvestingsopgave voor het onderwijs is het noodzaak een samenhangend inzicht in de bredere maatschappelijke opgave te krijgen. Dat betekent de koppen bij elkaar steken en meerdere opgaven bundelen. Makkelijker gezegd dan gedaan. Op 10 november bezoek je een rondetafelgesprek over duurzaam en gezond onderwijsvastgoed. Lees hier welke professionals aanschuiven.

Financiering, opdrachtgeverschap, energievoorzieningen, groenblauwe schoolpleinen, ventilatieoplossingen; alles wat een school een duurzamere en gezondere leeromgeving maakt, komt aan bod tijdens het Duurzame & Gezonde Scholen Congres. Toch is niet alles in pilots of casussen te tonen. Soms moet er naar elkaar geluisterd worden of dient er iemand met de vuist op tafel te slaan.

Tijdens het Congres op 10 november organiseren wij een rondetafelgesprek om de meest prangende opgaven voor het onderwijsvastgoed te bespreken. Scholen moeten het liefst nú aan de slag om het binnenklimaat en de energiehuishouding van het schoolgebouw en het comfort van leerlingen en leerkrachten te verbeteren. Is de overheid aan zet voor meer financiële impulsen, of zijn er nieuwe contract- en samenwerkingsvormen te bedenken? Wat is de rol van architecten, marktpartijen en de wetenschap in dit alles? Deze vragen en meer passeren de revue tijdens dit rondetafelgesprek. Voorop staat een kwalitatief schoolgebouw voor de gebruikers, met stellingen die erop gericht zijn dat doel haalbaar te maken.

De deelnemers

Jan Aalberts, lid van het College van Bestuur van Stichting Spaarnesant

Victorine de Graaf-Peters, vestigingsdirecteur Van Wijnen

Masi Mohammadi, professor Architecture in Health bij TU/e

Annemarie Küppers, afdelingshoofd Energietransitie in Gebouwde Omgeving bij het ministerie van BZK

Judith Veraart, directeur operations bij Schooldakrevolutie

Carli Hartgerink, regisseur onderwijshuisvesting bij de gemeente Amsterdam

