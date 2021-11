Advertorial: Samen profiteren van de Kingspan LIFECycle Service

Als producent van hoogwaardige isolatieproducten voelt Kingspan zich niet alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar producten, maar ook voor de duurzame en goede verwerking ervan. De nieuwe Kingspan LIFECycle Service is daar een goed voorbeeld van. Samen met verwerkers voorkomt de producent met die service dat het restmateriaal van haar producten naar de vuilstort gaat. In plaats daarvan wordt het duurzaam verwerkt tot nieuwe energie of grondstoffen.

Met de Kingspan LIFECycle Service biedt Kingspan verwerkers van Kooltherm en Therma isolatieproducten vanaf december de mogelijkheid om Kooltherm en Therma restmateriaal van hun bouwplaats af te laten voeren in samenwerking met duurzaamheidspartner Rondo en van Dijk containers als logistiek partner. Kingspan zorgt voor een duurzame verwerking van het ingezamelde restmateriaal. Zo combineert de producent gemak voor haar klanten en verantwoorde materiaalstromen naar en van de bouw in een service die bijdraagt aan een mooiere en schonere wereld en bovendien gemiddeld 20% goedkoper is dan het afvoeren als bouwafval (t.o.v. landelijk gemiddelde tarieven voor bouwafval).

Energie of grondstof

Verwerkers die gebruik willen maken van de service kunnen zich op de website van Kingspan eenvoudig aanmelden en via het klantenportaal een container of bigbag reserveren. Deze wordt vervolgens op iedere gewenste bouwlocatie afgeleverd, ook in de binnensteden.

Nadat de container of bigbag vol is gemeld, wordt die opgehaald en naar de verwerkingslocatie gebracht. Daar kan het restmateriaal verwerkt worden tot granulaat dat als grondstof voor nieuwe producten kan worden gebruikt of het wordt als brandstof ingezet in cementovens. Bij het drogen van cement wordt een veel hogere temperatuur gebruikt dan in de reguliere vuilverbranding waardoor er een betere verbranding plaatsvindt. De overgebleven as wordt gebruikt als grondstof in de cementproductie. Zo wordt bespaard op andere grondstoffen.

Inzicht

Kingspan biedt klanten in het klantenportaal inzicht in de resultaten van zijn inzameling. Deze informatie kan de verwerker gebruiken voor de eigen duurzaamheidsambities.

Zo werken Kingspan en haar klanten actief samen aan een duurzame toekomst.

Doe mee en meld je aan

