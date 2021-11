Europese primeur: woning op ondergronds waterstofnet

Voor het eerst in Europa krijgt deze maand een bestaande woning in Delft een individuele aansluiting op een lokaal, ondergronds waterstofnet. De bewoners verwarmen hun huis en tapwater dan volledig met waterstof.

De woning is onderdeel van een replica jaren-70 woonblok van het DreamHûs op het terrein van fieldlab The Green Village (TU Delft Campus). In de proefwoning onderzoekt consortium H2@Home hoe je waterstof zo optimaal en veilig mogelijk in een woonomgeving toepast. “Er is geen enkele reden om aan de veiligheid van waterstof te twijfelen en dat gaan we in dit huis aantonen”, zegt Ben Mureau namens het consortium.

Het huizenblok in Delft, een replicawoning uit de jaren zeventig, waarin meer experimenten worden uitgevoerd (foto: H2@Home).

Doorslaggevend

Afgelopen zomer ondertekenden de partners van het H2@Home-consortium meerdere overeenkomsten voor het project. Doorslaggevend voor de start was de toestemming van de Omgevingsdienst Haaglanden om het lokale waterstofnet te gebruiken. Na aansluiting op het net zullen de bewoners in gebruik, warmte en comfort geen verschil merken ten opzichte van hun huidige cv-installatie.

De proef is een primeur op het Europese vasteland. Volgens H2@Home zit het unieke karakter van dit project in een combinatie van factoren:

de waterstof wordt via een ondergronds leidingnet aangevoerd (vergelijkbaar met een aardgasnet);

de woning is bewoond;

het gaat om een individuele woningaansluiting;

de waterstofleidingen lopen door de meterkast en gebruiksruimten van het huis.

Juist deze combinatie maakt de testomgeving zeer realistisch. De testresultaten kunnen daarom van groot belang zijn om te bepalen of huishoudens in de toekomst toegang tot waterstof kunnen krijgen.

Veelbelovend

Waterstof is een veelbelovend alternatief voor aardgas, maar speelt momenteel een zeer beperkte rol in plannen voor de gebouwde omgeving. Vaker wordt voorspeld dat dit na 2030 gaat veranderen. Het overzetten van een aardgasinstallatie op waterstof is nog onbekend terrein. De standaardprocedures voor de installatie en het gebruik van aardgas zijn niet zonder meer op waterstof toepasbaar.

Met de brede expertise van het H2@Home consortium, bestaande uit netbeheerders, fabrikanten en andere partijen, kunnen gezamenlijk allerlei facetten worden onderzocht. Wat is er nodig om veilig en betrouwbaar te installeren en monteren? Hoe reageren de leidingen en apparaten op waterstof? Welke eisen moeten in wet- en regelgeving verankerd worden? In het Delftse living lab is perfect te leren hoe je met waterstof moet omgaan. De risicoanalyses zullen ook uitvoeriger zijn dan voor de toekomst nodig is, aldus Mureau.

Veiligheid

Vanaf deze maand gaat H2@Home intensief testen en er zullen incidenteel calamiteitenoefeningen plaatsvinden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de waterstofketel uitvalt? Sensoren in de woning meten onder meer druk en temperatuur en de leidingen worden gecontroleerd op met name trillingen en lekkages. Tevens worden nieuwe modules getest, zoals een beveiliging die de waterstoftoevoer bij eventuele lekkage meteen afsluit. De proef wordt in juli 2022 afgerond.

H2@Home wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de Waterstof-tenderregeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Het consortium bestaat uit Beute B.V., Enpuls B.V., gAvilar B.V., Het Internethuis, PIA Automation B.V., Aalberts N.V. (Flamco, Comap, HSF, VSH en Henco), Breman Service Rotterdam B.V., Enexis (i.s.m. Stedin en Alliander), Apator Metrix SA, Remeha, The Green Village en DreamHûs.

Foto's onder (H2@Home): Demo van de H2@Home meterkast, zonder test- en meetapparatuur.