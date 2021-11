Built4U partnerproject werkt aan 194 energiezuinige woningen in Zeeland

De vastgoedsector speelt een cruciale rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen, waarbij het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad een van de belangrijkste uitdagingen vormt. In de wijk de Goese Polder in het Zeeuwse Goes worden bijna tweehonderd huurwoningen enerziezuinig gerenoveerd. In het renovatieproject speelt partnerverband Built4U een belangrijke rol. De gerenoveerde woningen worden gerealiseerd door Bouwbedrijf Joziasse volgens de NOM-ready (‘Nul op de meter’) aanpak.

De 194 eengezinswoningen in de wijk Goese Polder worden volgens de NOM-ready (‘Nul op de meter’) aanpak gerenoveerd. Dit betekent dat het verduurzamen van woningen stap voor stap wordt benaderd om onnodig hoge investeringen te voorkomen. Bij dit specifieke renovatieproject in Zeeland is ervoor gekozen om de woningen te isoleren door nieuwe voorzetgevels te plaatsen, comfortventilatie aan te brengen en de daken te voorzien van geïntegreerde PV-panelen en van buitenaf te isoleren.

Na de renovatie valt vooral de zeer gunstige luchtdichtheid op. Het streven was om een luchtdichtheidswaarde van 0,4 te behalen, maar bij de oplevering van de eerste woningen bleek zelfs een waarde van 0,27 gerealiseerd. Goed nieuws voor de bewoners, want een gunstige luchtdichtheid draagt bij aan forse energiebesparing, het tegengaan van vochtproblemen en een goede geluidswering.

Verschillende partners ter verduurzaming van de keten

Bij het renoveren van de 194 huurwoningen in de wijk Goese Polder werkt Van Dillen Bouwgroep samen met diverse partijen. De samenwerking begon toen het Vlissingse bouwbedrijf Joziasse B.V. de renovatieopdracht kreeg van Beveland Wonen en in de voorbereidende fase contact opnam met Built4U, waar Van Dillen Bouwgroep onderdeel van is. Built4U staat voor een verduurzamingsmethode waarbij woningen van buitenaf worden ingepakt. Zo zorgt het installeren van nieuwe gevels ervoor dat de woningen beter zijn geïsoleerd. De Built4U-methodiek is opgesteld door verschillende partners, waarbij Van Dillen Bouwgroep verantwoordelijk is voor de uitvoering. Bij dit specifieke project heeft het Culemborge bouwbedrijf een rol gespeeld in de levering van de gevelelementen via Prefabfabriek Culemborg. Andere betrokken partners zijn Kingspan Unidek, Trecodome en The Source. Bouwbedrijf Joziasse realiseert het renovatieproject, samen met de partners, onder begeleiding van vastgoedadviseur Marsaki.

Betrokken dochterbedrijven

Namens Van Dillen Bouwgroep zijn diverse dochterbedrijven bij het renovatieproject betrokken. Zo heeft Het Bouw Bureau de technische productietekeningen gemaakt, waarmee Prefabfabriek Culemborg de ruim 760 gevelelementen voor de huurwoningen in Goese Polder heeft ontwikkeld. Collega bouwbedrijf Joziasse monteert deze elementen ter plaatse aan de woningen. Ook staat bij het inrichten van de logistieke kant van het renovatieproject duurzaamheid hoog in het vaandel. Door specialistische kennis en de prefab gevelelementen met een lokaal gevestigde bouwer te delen, is het voor Van Dillen niet nodig om tijdens het project in Goes permanent aanwezig te zijn. Hiermee worden onnodige transportkilometers voorkomen.