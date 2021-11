Restwarmte uit Rotterdam gaat Haagse huizen verwarmen

Met een nieuwe warmteleiding wordt in de toekomst restwarmte uit de Rotterdamse haven getransporteerd naar Den Haag. Het definitieve investeringsbesluit voor de aanleg van die warmteleiding (WarmtelinQ, tracé Vlaardingen-den Haag) is onlangs genomen. Vele tienduizenden huishoudens gaan profiteren van dit besluit.

De restwarmte is afkomstig van bedrijven rond de Rotterdamse haven die vrijkomt bij (industriële) processen en anders ongebruikt wordt afgevoerd. Eneco wordt de eerste afnemer en gaat de warmte uit het transportnet leveren aan maximaal 120.000 woningen in Den Haag. In de toekomst kunnen naast de inzet van restwarmte ook andere (hernieuwbare) warmtebronnen, zoals geothermie, aangesloten worden.

Door de restwarmte te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen en glastuinbouw hoeft er minder warmte met aardgas geproduceerd te worden. De leiding moet een CO 2 -besparing van ongeveer 0,18 megaton per jaar opleveren.

Het tracé van de nieuwe warmteleiding (blauw; bron: WarmtelinQ).

Open transportleiding

Het project wordt een open transportleiding voor meerdere afnemers, van wie Eneco dus de eerste is. Het warmtetransportnet biedt capaciteit om op termijn meer woningen, bedrijven en glastuinbouw van warmte te voorzien. In het project is sprake van een aanvoer- en een retourleiding. De aanvoerleiding voert de warmte naar de warmtedistributienetten. De retourleiding brengt het (afgekoelde) water weer terug naar de warmtebron waar het vandaan komt. Daar wordt het water opnieuw opgewarmd en gaat het terug de aanvoerleiding in. Omdat het water over een grote afstand getransporteerd wordt, moet een nieuw te bouwen pompstation in Delft voor voldoende druk in de leidingen zorgen. De aanleg van het WarmtelinQ-project door Gasunie zal naar verwachting in 2025 afgerond zijn.

Gasunie onderzoekt samen met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van EZK of er ook een aftakking van het tracé van Rijswijk naar Leiden mogelijk is. Daarmee zouden onder meer de warmtenetten in de regio Leiden, en daarmee 50.000 woningen, van duurzame warmte kunnen worden voorzien. Daarnaast zijn door de Gasunie de mogelijkheden voor verdere uitrol verkend in een integraal ontwerp, waarmee het aantal woningen dat verduurzaamd kan worden substantieel kan toenemen.

