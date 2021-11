Ontdek de top 5 verduurzamingsscenario’s

Wat zijn de vijf meest populaire verduurzamingsscenario’s? In een whitepaper lees je welke routes naar Rome er allemaal beschikbar zijn. Je leest over de mogelijkheden rondom lucht/water warmtepompen, bodemenergie en andere kansen op wijkniveau.

In het Klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt voor een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Om dat doel te bereiken, moeten voor 2030 al 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen worden verduurzaamd. Deze verduurzaming begint veelal met het isoleren van gebouwen, waardoor aardgasvrije verwarming mogelijk wordt.

In deze whitepaper krijgt je kennis een boost rondom de kansen die je hebt om stappen te zetten in de verduurzaming van wijken. Ga je voor bodemenergie, kies je voor een lucht/water warmtepomp of sla je een andere richting in? Na het lezen van de whitepaper weet je welke scenario’s het meest kansrijk zijn.