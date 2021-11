AM geeft startsein bouw 27 duurzame woningen in Goudstuin in Gouda

Na een succesvolle verkoop is de bouw van Goudstuin, onderdeel van het plan Goudshof in Gouda, officieel gestart. In opdracht van gebiedsontwikkelaar AM worden op het terrein van het voormalig Sint Jozefziekenhuis 27 duurzame koopwoningen gerealiseerd. Het startsein werd gegeven in fysieke aanwezigheid van wethouder Rogier Tetteroo van de gemeente Gouda en virtuele aanwezigheid van de toekomstige bewoners en projectbetrokkenen.

Goudshof: rust en groen met de binnenstad binnen handbereik

De 27 woningen worden gerealiseerd op de unieke historische locatie van het voormalige rooms-katholieke ziekenhuis. Het hoofdgebouw, het Sint Jozefpaviljoen, is erkend als gemeentelijk monument en is herontwikkeld naar een hoogwaardig woon-zorgcomplex van Domus Magnus. De nieuwbouw van Goudstuin wordt achter het betreffende hoofdgebouw gerealiseerd aan de Jan van Beaumontstraat. Hier vinden toekomstige bewoners de rust en het groen van een fijne buitenwijk, met eveneens de voorzieningen van de dynamische binnenstad op fietsafstand.

Deze intieme nieuwbouwwijk bestaat straks uit 110 appartementen, waarvan 38 koop- en 72 appartementen in het middeldure huursegment, 25 ruime eengezinswoningen en twee twee-onder-één-kapwoningen. Het plangebied wordt gefaseerd ontwikkeld. Vorig jaar is door Van Wijnen gestart met de bouw van de 110 appartementen. Nu is ook Goudstuin (fase 2) in aanbouw genomen door BAM Wonen. Naar verwachting worden rond de zomer van 2022 de woningen opgeleverd.

Virtuele viering

De geplande feestelijke start bouw op locatie is vanwege de aangescherpte coronarichtlijnen aangepast naar een virtuele viering. Op de bouwplaats waren wethouder Rogier Tetteroo van de gemeente Gouda en Gilbert Kokenberg, directeur projecten AM Zuidwest, aanwezig. De toekomstige bewoners hebben via een livestream de virtuele handeling bij kunnen wonen en ook een ‘kijkje’ kunnen nemen op de bouwplaats. Daarnaast was het mogelijk alvast via het beeld kennis te maken met de nieuwe buren.

Duurzaam en toekomstbestendig

Goudstuin wordt duurzaam ontwikkeld met een hoge ambitie op het gebied van energie en comfort. De woningen worden aardgasvrij en maken gebruik van bodemwarmtepompen en zonnepanelen. Dit zorgt in combinatie met een goede isolatie voor een EPC van 0 (energieneutraal, waarbij de in- en uitgaande energiestromen in balans zijn) en minimaliseert de CO2 uitstoot, wat bijdraagt aan een beter klimaat. Naast duurzaam verwarmen kan het systeem de woningen ook koelen wat zorgt voor een gunstig binnenklimaat in de woning.

AM en de maatschappelijke thema’s de ‘Inclusieve stad’ en ‘Gelukkig leven’

AM speelt met Goudshof in op het thema van De inclusieve stad en Gelukkig leven. De inclusieve stad is een stad voor iedereen in de ogen van AM. Als maatschappelijk betrokken gebiedsontwikkelaar vindt AM het van belang dat mensen zich verbonden voelen met hun omgeving. De inrichting van Goudshof met de rust en het groen bevorderen het welzijn van bewoners, waarmee AM positief wil bijdragen aan het geluk van de toekomstige bewoners