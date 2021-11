Advertorial: Panasonic levert totaaloplossing voor verwarming en koeling 

Panasonic leverde een totaaloplossing voor zowel de verwarming als de koeling van een luxe gerenoveerde woning in Voorthuizen. In dit artikel ontdek je hoe de verduurzaming tot stand kwam en welke maatregelen zijn doorgevoerd.

Roy Mallegrom, Installateur Mallegrom klimaattechniek: ‘’Ik was door Jan-Willem Heijstek, de eigenaar van de woning, benaderd om een warmtepomp installatie aan te sluiten op zijn begane grond. De wensen waren om een huis uit 1938 gasvrij te maken door het gebruik van een warmtepomp. Om dat te realiseren is het huis extra geïsoleerd en op de begane grond helemaal voorzien van vloerverwarming. De warmtepomp in combinatie met zonnepanelen resulteerde in een bijna energieneutraal huis.’’ Jan-Willem Heijstek, eigenaar van de woning: ‘’Het huis moest in de winter goed warm te houden zijn, dit was erg belangrijk voor mij. Vandaar hebben we gekozen voor een zogenaamde T-cap zodat we tot een temperatuur van -15°C dezelfde verwarmingscapaciteit hebben. Daarnaast wilde we genoeg capaciteit om lekker te kunnen douchen, dus is er gekozen voor een 400L boiler die het gehele huis voorziet van warm water.

Om te zorgen dat er ook gekoeld kan worden hebben we gekozen voor een 100L buffervat. In de zomer gebruiken we de warmtepomp om te koelen, dit doen we via de vloer en een aantal ventilatorconvectoren. Om het verwarmen en het koelen te versnellen zijn er ook een aantal ventilatorconvectoren geplaatst. In de slaapkamers is een multi-split airconditioning systeem geplaatst, wat ervoor zorgt dat er per slaapkamer gekoeld of verwarmd kan worden. De installatie ziet er mooi uit en het werkt fantastisch. We hebben geen klachten en mocht in een uitzonderlijk geval wat zijn, wordt dit direct opgelost, dat is ook veel waard.

Roy Mallegrom, Installateur Mallegrom klimaattechniek: ‘’De installatie is tot nu toe al getest door een koude winter, heeft zijn eerste warme periode al gehad en heeft hierbij perfect gedraaid, er zijn geen koude- of warmteklachten geweest.’’ Roy Mallegrom, Installateur Mallegrom klimaattechniek: ‘’Voor dit project was ik op zoek naar een nieuw merk wat nog niet veel voorkwam in de buurt en zo ben ik bij Panasonic terecht gekomen. Het is gewoon een mooi product met een uitstekende service dus ik zal voortaan met dit product doorgaan. Bovendien biedt Panasonic een totaalpakket aan, wat gemakkelijk geïnstalleerd kan worden. Dit totale pakket is ook makkelijk te verkopen aan de klanten aangezien alles overzichtelijk wordt geregeld.’



Meer informatie vind je op de website van Panasonic.