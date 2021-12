Advertorial: Eaton’s Buildings as a Grid: Uw gebouw transformeren tot energiehub

Een belangrijk speerpunt van de energietransitie is het elektrificeren van gebouwen en transport. In het huidige landschap waar het stroomnet overbelast raakt komt die elektrificatie in gevaar. Hoe kun je je hierop voorbereiden? Wel aan alle klimaateisen voldoen en toch nog je licht aan en je auto opladen?

Nederland is klaar voor de elektrificatie van economie en maatschappij. Iedereen moet verduurzamen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Echter, wat is het effect van deze verduurzaming? Hoe gaan we om met de huidige netcongestie problemen en wat zijn mogelijke oplossingen?

Gebouweigenaren kunnen tijdens de verduurzaming van hun vastgoed met verschillende uitdagingen te maken krijgen. Zo eist de Nederlandse wet- en regelgeving dat gebouwen maatregelen moeten treffen om de CO₂-uitstoot te verminderen en 10% van de parkeerplaatsen van een laadpaal moeten voorzien. Maar deze maatregelen betekenen vaak dat er meer elektrische energie beschikbaar moet zijn voor een gebouw, wat in het huidige energielandschap niet zomaar meer mogelijk is. Zo wordt het al steeds moeilijker om een aansluiting voor zonnepanelen te krijgen omdat het energienet op veel plekken al “gereserveerd” is. Hoe moeten we dan allemaal meedoen aan de energietransitie?

Om te beginnen moeten alle aspecten rondom de energiestromen in een gebouw worden bekeken en de talloze manieren van verduurzamen moeten in kaart worden gebracht. Uiteindelijk moet er een energieontwerp komen waarbij het gebouw als het ware gaat functioneren als energiehub.

Eaton’s ‘Buildings as a Grid’- visie geeft een alles-in-een aanpak waarin gebouweigenaren controle krijgen over het eigen energiesysteem; van lokale energieopwekking, energieopslag tot lokaal energieverbruik wanneer gewenst. Hierdoor ontstaat een micro-grid: het gebouw wordt een ware energiehub.

Dit resulteert in vele voordelen, waaronder; optimaal verbruik van CO2-vrije energieopwekking, significante reductie van energietransport, gunstige terugverdientijd van investeringen in energieopwekking en energieopslag.

In Eatons whitepaper “EVCI for Commercial Buildings” wordt dieper ingegaan op het inrichten van het energieontwerp van een gebouw wanneer grootverbruikers zoals laadpalen worden geïnstalleerd. De whitepaper wordt gratis aangeboden op de website van Eaton en kan helpen meer inzicht te krijgen hoe gebouwen van een toekomstbestendig ontwerp kunnen worden voorzien.

