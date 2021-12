Hoofdkantoor Triodos wint twee prijzen voor houtbouw

Het hoofdkantoor van de Triodosbank in Driebergen is het beste houten gebouw van Nederland. Dat is zowel het oordeel van de vakjury als van het publiek. RAU Architects nam vorige week dus tweemaal de Nationale Houtbouwprijs 2021 in ontvangst.

De uitreiking vond plaats in de Parkzaal van Musis in Arnhem voor een publiek van ruim 300 bezoekers. Het bijzonder vormgegeven gebouw van Triodos, waar naast de vloeren en plafonds ook de trappenhuizen van hout zijn gemaakt, is volgens de jury de logische winnaar: “Het gebouw excelleert in constructie en vormgeving en heeft een heel eigen identiteit. Het gaat een positieve relatie aan met de omgeving. Het is flexibel, demontabel, remontabel en de gebruikte materialen zijn gedocumenteerd voor eventuele latere toepassingen. En er is veel hout toegepast op een, binnen het concept logische en efficiënte manier.” Het publiek kon de afgelopen maand ook zijn stem uitbrengen en zo de Publieksprijs bepalen. Ook hier was het Triodos-gebouw veruit favoriet.

Er werden in Arnhem in verschillende categorieën nog drie awards uitgereikt. Het Amsterdamse bureau MAATworks won in de categorie Particuliere houtbouw met een eengezinswoning op IJburg, Huis Canada. De jury prijst het hoogwaardige niveau en de doordachte manier waarop dit huis, met een grote logeerruimte, ontworpen en geconstrueerd is met CLT (kruislaags verlijmd hout) en andere biobased materialen.

Prijzen voor scholen

De award in de categorie Zakelijke houtbouw werd gewonnen door het Entreegebouw van het Koning Willem 1 College in Den Bosch, een ontwerp van Nieuwe Architecten uit Utrecht. Deze mbo-school is nu veel zichtbaarder geworden, met een vijf verdiepingen hoog gebouw waarvan de draagconstructie helemaal van hout is. De jury: “Het is een gedurfde constructie, waarin de houtbouwconstructie voor een grote groep gebruikers ook belangrijke inspiratie en leerstof vormt.”

In de categorie Seriematige houtbouw ging de award naar basisschool Het Epos in Rotterdam. Een concept van SeARCH Architects en aannemer De Groot Vroomshoop. Deze geheel houten school van twee verdiepingen plus gymzaal is nadrukkelijk bedoeld als tijdelijk bouwwerk, omdat binnenkort flinke groei wordt voorzien. Dan zal de school worden gedemonteerd en op een nieuwe plek worden herbouwd en uitgebreid.

De school is gemaakt van houten modules die aan elkaar gekoppeld worden en op elkaar zijn gestapeld. De jury: “De ontwerper kiest hier voor bewezen kwaliteit in combinatie met kosten-efficiency, herhaalbaarheid en tevens voor een gebouw dat een enorm positieve impact heeft op de omgeving waar het is neergezet. Het zichtbaar zijn van hout werkt mee in het creëren van een prettige leeromgeving.”

De verschillende prijzen werden uitgereikt tijdens de Houtdag, een congres over houtbouw met nationale en internationale sprekers. De vakjury werd gevormd door Irma Thijssen (Rijkdienst voor Ondernemend Nederland/Transitieteam Circulaire Bouweconomie), Boris Zeisser (Natrufied Architecture), Eric D. de Munck (Centrum Hout), Pablo van der Lugt (AMS Institute, auteur ‘De Houtbouwrevolutie’), Wim de Groot (SHR, TU Eindhoven) en Jan Maurits Schouten (Het Houtblad). Meer info over de prijsuitreiking vind je hier.

Bron: Persbericht

Foto boven (Thomas Berge): hoofdkantoor Triodos

Foto onder (Koos Groenewold): Irma Thijssen (RVO) overhandigt de award van de overall juryprijs aan Erik Mulder, technical architect bij RAU architects.