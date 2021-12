Advertorial: Breng E- en W-installaties vanaf nu eindelijk probleemloos samen

Hoewel we het meestal niet eens in de gaten hebben, regelt gebouwautomatisering vele taken in ons leven. ABB Electrification neemt daarin een koppositie en heeft met de overname van Cylon vorig jaar zijn HVAC- en smart building-portfolio nog verder versterkt.

Onze wereld wordt met de dag slimmer. Fysiek en digitaal komen samen. Er liggen ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. En een gezond binnenklimaat is belangrijker dan ooit. En of het nu gaat om commerciële gebouwen als kantoren, retailomgevingen en hotels, of om overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen; overal waar energie wordt opgewekt, zijn intelligente apparaten aan het werk. Het liefst samen.

ABB begrijpt de uitdagingen en kansen die de utiliteitsbouw biedt en levert hiertoe complete oplossingen. Met de ABB Cylon® HVAC Smart Building Solutions doet ze daar nog een schep bovenop. ABB Cylon fabriceert en ontwikkelt namelijk een grote verscheidenheid aan HVAC-systemen zoals verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingssysteem.

E- en W-installaties eindelijk samen

ABB Cylon® HVAC Smart Building Solutions brengt E- en W-installaties voor eens en voor altijd probleemloos samen. Geschikt voor ieder ABB-systeem en tegelijkertijd 100% merkonafhankelijk; het verwarmings-, ventilatie- en klimaatregelingssysteem is namelijk gebaseerd op open BACnet®-oplossingen. Zo verbindt het de individuele systeemsensoren en verzamelt het systeem de data van alle E- en W-installaties met één control-unit die alles beheert en weergeeft. Dat gecombineerd met het sterke ABB i-bus® KNX-portfolio voor gebouwautomatisering, ABB-energiemeters, noodverlichting en HVACR-aandrijvingen leidt tot een volledig verbonden Smart Building-system. Zowel aan elektrotechnische als aan de HVAC-kant.

Comfort en efficiency gaan hand in hand

Door de intelligente en automatische koppeling van verwarming, airconditioning, ventilatie, koeling en verlichting, worden grote stappen gezet op het gebied van energie-efficiëntie, klimaatbeheersing en veiligheid. Bovendien kan dankzij slimme energiemanagementsystemen geanticipeerd en proactief gereageerd worden op onderhouds-, comfort- en energieprestatieproblemen. Digitalisering maakt het tot slot mogelijk om alle systemen op afstand, op elk moment en via handige schermen en smart devices te bedienen en te monitoren.

Dat alles resulteert in voorspellend onderhoud, behoud van continuïteit, maar vooral ook in een hogere gebruikerstevredenheid, een beter binnenklimaat, vermindering van het energieverbruik en de kosten, en een verkleining van de CO 2 -footprint. Daarmee hebben zowel installateurs en adviseurs als gebouweigenaren en -beheerders totaaloplossingen in handen die werken. Optimaal voorbereid op de toekomst en eenvoudig te installeren en bedienen bovendien. En met een focus op productiviteit, continuïteit, veiligheid, gemak en energie-efficiëntie.

Meer informatie krijg je via deze link.