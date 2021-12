Uitgebreide invulling van 17 DGS’s in nieuw magazine

Met de zeventien Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties moeten voor 2030 kwesties als armoede en honger, klimaatverandering en betaalbare duurzame energie opgelost zijn. Deze Sustainable Developments Goals (SDG’s) zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. De rol van de Nederlandse bouw- en vastgoedsector bij het behalen van die doelen staat centraal in het nieuwe digitale magazine SDG’s.

“Vanaf het startschot van onze onderneming”, vertelt Jaap van Dokkum (innocent), “dachten we na over hoe we duurzaamheid op verschillende vlakken kunnen invullen. De kern is dat we de goede dingen willen doen voor elkaar, zonder de wereld te schaden, maar juist met een positieve impact op mens en milieu.”

“Dat doen we vanuit een filosofie waar People, Planet en Profit zo goed mogelijk in balans zijn. We richten ons daarom op verschillende elementen van duurzaamheid. Zo willen we voor onze flessen naar 100% duurzaam materiaal en gerecycled en plantaardig plastic gaan. We willen verder een energieleverende omgeving creëren en ook op sociaal-maatschappelijk vlak ons steentje bijdragen.”

Familiebedrijf

Van Dokkum geeft hiermee een mooi voorbeeld van hoe ondernemingen de SDG’s in hun bedrijfsvoering hanteren. De SDG’s gaan dus veel verder dan een simpel business model. Zoals ook bij Nijburg, aldus Laura Nijburg: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vanaf de start van ons familiebedrijf een belangrijk onderdeel geweest en we hebben altijd het belang ingezien van duurzaamheid. We richten ons op het creëren van een duurzame en leefbare omgeving voor de volgende generatie en denken daar met onze totaaloplossingen een belangrijke bijdrage aan te leveren. Belangrijk is niet alleen de bijdrage die we aan onze externe omgeving leveren op het vlak van verduurzaming, maar ook hoe we die handschoen intern oppakken, bijvoorbeeld met het energieneutraal maken van onze eigen productiefaciliteit.”

Twee sporen

De SDG’s vormen op tal van terreinen de drijfveer, maar het invullen ervan vergt de nodige stappen. Aan het woord is Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur Gasunie: “Wat het klimaat betreft, ging het bij ons in het begin veel over ‘zure regen’ en nu steeds meer over de CO 2 -problematiek. We realiseerden ons goed dat we naar een andere wereld gingen. De vraag is dan hoe we, als bedrijf dat infrastructuur exploiteert, ons positioneren en zo goed mogelijk ten dienste staan van de samenleving. De sporen die we toen hebben uitgezet, volgen we nog steeds. Dat wil niet zeggen dat we denken de wijsheid in pacht te hebben, want de wereld verandert voortdurend. Daarom willen we dat de moleculen die in de Nederlandse energievoorziening gebruikt worden steeds schoner worden. Twee sporen die daarvoor zijn uitgezet, hebben grotendeels nog steeds met fossiele energie te maken. Dan doel ik op CO 2 -afvang en warmte in de vorm van restwarmte uit andere, industriële processen.”

“Daarnaast zijn we met twee inherent duurzame sporen aan de slag gegaan: groen gas en waterstof. Toen we tien jaar terug aan dat laatste begonnen, was dat heel ver weg. Je kon er met niemand over in gesprek, want men vond het maar 'gekkigheid'. Toch hadden wij de mogelijkheden van waterstof toen al voor de bril. Sinds die tijd is het ook heel snel gegaan, zelfs sneller dan wij dachten. We verwachtten toen dat waterstof pas na 2030 serieus zou worden, maar je ziet het nu overal in de wereld op de agenda, als het gaat om het halen van duurzame doelen”, besluit Vermeulen.

De status van de zeventien SDG's in Nederland.

