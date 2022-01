Bouwteam DG 2020: welkom in de 20’s

Het is in de bouw en infra een van de hypes van de afgelopen jaren: het bouwteam. Maar welke overeenkomst kun je daarvoor het beste gebruiken? Bouwmeesters ging op zoek naar de verschillen van de beschikbare contracten en licht die goed toe: “Het nieuwe document is juridisch sterk onderlegd”.

De aandacht voor het bouwteam is de afgelopen jaren, in het verlengde van de Marktvisie, aanzienlijk gestegen. De lancering van de Modelovereenkomst Bouwteam Duurzaam Gebouwd 2020 was daarvan een uitvloeisel, maar heeft waarschijnlijk ook bijgedragen aan de populariteit van het bouwteam. Wanneer pas je dat model DG 2020 nu precies toe en wanneer is het oudere model VGBouw model 1992 nog bruikbaar?

Het ‘vaardighedeninstituut’ Bouwmeesters schreef daar afgelopen najaar een blog over met veel concrete inzichten. Lees even mee: “Welkom in de 20’s. De nieuwe variant is meer geschreven op de taken en rolverhouding van deze tijd. Waar het in de jaren 90 heel gebruikelijk was dat opdrachtgevers een bestekontwerp maakten en aannemers dit volgens plan uitvoerden, is dat in de huidige tijd vaak anders. Aannemers maken tegenwoordig veel vaker het ontwerp. Deze andere verhouding betekent ook andere verantwoordelijkheden. Denk maar eens aan risicomanagement. Waar dit 30 jaar geleden meer bij de opdrachtgever lag, is dit nu ook een belangrijk aandachtspunt voor de aannemer. Dit komt in DG 2020 beter tot zijn recht.”

Kostenmanagement

Nieuw is, aldus Bouwmeesters, de aandacht voor cyclisch kostenmanagement. Het kwam namelijk nog weleens voor dat pas aan het einde van de bouwteamfase bleek dat het opstelde ontwerp niet past binnen het taakstellend budget. Dat werd dan gevolgd door moeizame onderhandelingen of het deels versoberen. “Vandaar dat cyclisch kostenmanagement in het DG 2020 model meer aandacht krijgt in tegenstelling tot het VGBouw model, waarin cyclisch kostenmanagement geen specifieke plek heeft.”

Niet iedere bouwteamsamenwerking verloopt even soepel, weet ook Bouwmeesters. Opvallend is dat “de nieuwe overeenkomst duidelijke handvaten biedt voor als je er samen niet uitkomt. Het nieuwe document is vanuit dat perspectief ook juridisch sterk onderlegd.”

Bouwmeesters besluit de publicatie met de conclusie: “Is het een nu beter dan het ander? Beide overeenkomsten worden ingezet. Zo kun je het VGBouw model 1992 prima gebruiken als je op basis van een jarenlange relatie in goed vertrouwen met elkaar werkt. Het document is laagdrempelig en daardoor eenvoudig toe te passen. Toch heeft het de voorkeur om de nieuwe modelovereenkomst te gebruiken. Waarom?” Dát lees je in de blog zelf, die je kunt lezen op deze webpagina.