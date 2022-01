Videoplatform richt zich op circulaire economie

De filmmakers van Stichting TRACE willen hét videoplatform voor de circulaire economie worden. Dit jaar gaan zij op basis van thema’s als enthousiasme, inventiviteit, creativiteit en betrokkenheid informatieve filmpjes maken en in dat kader zoeken zij circulaire projecten om de camera op te richten.

Stichting TRACE, wat staat voor Transitie en Acceleratie naar een Circulaire Economie, bestaat uit Jan Willem Meurkens en Michiel van der Zeeuw. Deze twee filmmakers hebben zich al eerder beziggehouden met duurzame ontwikkeling, klimaat en energie en milieu, maar ook met onderwijs en rechten van inheemse volken.

TRACE is nu van plan uit te groeien tot een platform waar consumenten, bedrijven, overheden en andere organisaties videocontent kunnen vinden over de circulaire economie. Het doel is om mensen te informeren en enthousiasmeren over circulaire projecten. En hopelijk worden kijkers op die manier ook enthousiast voor het maken van circulaire plannen.

Cirkelstad

TRACE is aangesloten bij Cirkelstad Haarlem Kennemerland en vraagt aan de lokale partijen die verbonden zijn aan die beweging om met projecten te komen waar zij kostenloos video’s over willen gaan maken. Bekende namen uit het omvangrijke netwerk van Cirkelstad Haarlem Kennemerland zijn onder meer de gemeenten Amsterdam en Zaanstad, Antea Group, ABN AMRO, Rabobank, BPD, Volker Wessels en Dura Vermeer.

Met de opnames verzamelt TRACE video’s voor het eigen platform en de leden van Cirkelstad profiteren van een professioneel gemaakte film over hun producten of diensten, die ze zelf verder kunnen verspreiden. Het duo Meurkens en Van der Zeeuw is nog in gesprek met het bestuur van Cirkelstad Haarlem Kennemerland om te bepalen welke ‘handtekening’ de video’s van TRACE moeten krijgen. Dat zal natuurlijk ook afhangen van de partijen die zich aandienen.

Met de wens om landelijk hét videoplatform voor de circulaire economie te worden, denkt het tweetal op langere termijn ook over uitbreiding naar andere Cirkelsteden in het land.

Gegadigden uit de regio Haarlem Kennemerland kunnen zich alvast melden bij:

Jan Willem Meurkens, janwillem@stichtingtrace.nl, 06-1645 2536.

Michiel van der Zeeuw, michiel@stichtingtrace.nl, 06-5386 26567.

Zie ook: www.stichtingtrace.nl en Cirkelstad Haarlem Kennemerland.

Bron: Cirkelstad.nl