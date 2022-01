Betaalbare seniorenappartementen uit modules en hout

Dinsdag kregen bewoners van De Lange School in Losser de sleutels van hun appartement. Het grotendeels uit hout opgebouwde appartementencomplex bestaat uit ‘slimme’ modules en wandelementen die kant-en-klaar uit de fabriek komen.

Voor opdrachtgever Domijn en bouwer Dura Vermeer betekent de oplevering van De Lange School de laatste mijlpaal van hun pilot om de bouw van betaalbare en duurzame appartementen mogelijk te maken. Na een bouwperiode van slechts enkele maanden kunnen de nieuwe bewoners vanaf deze week terecht in de zestien seniorenwoningen vlak bij het centrum van Losser.

“Door hoge materiaal- en personeelskosten”, vertelt Ronald Jonker, projectleider bij Domijn, “is het momenteel bijna onmogelijk om op een betaalbare manier appartementen te bouwen. Daardoor komt de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen die Domijn biedt onder druk te staan. En daar zochten we een oplossing voor. In Dura Vermeer vonden we een innovatieve partner om samen op zoek te gaan naar die oplossingen.”

Blokje Omhoog

Het concept dat Dura Vermeer vanuit deze samenwerking ontwikkelde heet Blokje Omhoog. De Lange School is hier de pilot van. Het concept bestaat uit een kern van kant-en-klare modules, waar alle technische installaties al in zitten en die stabiliteit geeft aan het gebouw. Vanuit die kern worden verschillende kamers gemaakt met ook weer kant-en-klare wandelementen. Door te werken met onderdelen uit de fabriek is het mogelijk sneller te bouwen. Op de bouwlocatie worden de modules gestapeld tot een circulair appartementencomplex.

Zo bouwt Dura Vermeer grotendeels houten modules in de eigen fabriek (foto Dura Vermeer).

Naast de pilot voor betaalbaar en duurzaam bouwen, is het appartementengebouw ook een antwoord op de vraag naar meer seniorenwoningen in het centrum van Losser. De appartementen voor 1- en 2-persoonshuishoudens zijn heel geschikt voor 65-plussers door de aanwezigheid van een lift en de ligging dichtbij centrumvoorzieningen. Alle zestien appartementen zijn inmiddels verhuurd.

Verleden

Het appartementencomplex dankt zijn naam De Lange School aan een oud schoolgebouw uit Losser. Van 1893 tot en met 1994 stond de school Dorp I, beter bekend als de Lange School, op exact dezelfde locatie. De school werd in 1893 geopend met ruimte voor vier klassen en groeide uit tot een volwaardige school met zelfs een extra locatie aan de Enschedesestraat.

Uiteindelijk kwam het schoolgebouw leeg te staan en in 1994 is de Lange School afgebroken. Doordat het appartementencomplex dezelfde naam draagt, blijft de herinnering uit het verleden bewaard en houdt de gemeente Losser een stukje geschiedenis in leven.

Bron afbeelding en persbericht: Domijn

