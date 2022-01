Acquire, uitgever van Duurzaam Gebouwd, lanceert het nieuwe initiatief 'Samen succesvol'. "Overtuigd van de kracht van samenwerken en verbinden, om elkaar te ondersteunen en te versterken, breiden wij onze dienstverlening steeds verder uit."

Honderden bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere branchegenoten maken dagelijks gebruik van onze podia, ons bereik, onze communicatiekennis én ons organiserend vermogen. Deze ervaring en competenties zetten we graag in om samen ook jouw online én offline kennis- en communicatiedoelstellingen te behalen.

Wij zijn overtuigd van de kracht van samenwerken en verbinden, juist nu. Niet alleen om elkaar te ondersteunen, maar juist om elkaar te versterken. Vanuit deze gedachte breiden wij onze dienstverlening ook steeds verder uit. Je kende ons wellicht al van één van onze vakbladen, evenementen, kennisplatforms of samenwerkingen. Die blijven natuurlijk, maar we gaan steeds een stapje verder, om beter in jouw behoefte te kunnen voorzien.

Wat zijn jouw wensen en behoeften?

Het gaat er uiteraard niet om wat wij in huis hebben, maar om wat jouw wensen en behoeften zijn. Wil je kennis delen? Een evenement of congres organiseren? Hulp bij het maken van een (digitaal) magazine? Nieuwe relaties ontmoeten of je huidige relaties versterken? Het creëren van succesvolle samenwerkingen is maatwerk, dat passend moet zijn bij jouw organisatie, gelegenheid, doelgroep en budget. Ons team van bevlogen, creatieve en deskundige medewerkers is in staat om dit te leveren, zodat er op een professionele, maar prettige wijze in al jouw wensen en behoeften wordt voorzien.

Sfeerbeeld van het Green Tie Gala begin november (Duurzaam Gebouwd).

Samen Succesvol

Alles wat nodig is voor het actief onderhouden van onze platforms en communities - qua kennis, competenties, bereik, autoriteit, conceptontwikkeling, evenementenorganisatie, ervaring, tools en techniek - zetten we ook graag in voor jou. “We hebben inmiddels met honderden klanten succesvol samengewerkt en krijgen dagelijks nieuwe aanvragen binnen", aldus Geert Dijkstra, directeur Acquire. "Wij merken dat er steeds meer behoefte is aan samenwerken met Acquire. Daarom hebben wij een digitaal magazine ontwikkeld, waarin onze dienstverlening op een overzichtelijke manier wordt weergeven.”

Kennismaken

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, vinden wij het belangrijk om jou en jouw bedrijf te leren kennen. Daarom nemen we de tijd voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek om jouw wensen en behoeften te inventariseren. Zet iets unieks op in jouw markt en daag ons uit om je opgave succesvol in te vullen! Op basis van het mediaplan stellen we een dedicated team samen dat vol gaat voor jouw wow-factor en die van de beoogde deelnemers of lezers. Onze kernwoorden zijn: pro-actief, professioneel, meedenken, maatwerk, prettig en ontzorgen.

Zij gingen je voor

In de afgelopen jaren hebben we honderden opdrachten voor branchegenoten mogen uitvoeren. Elke opdracht heeft haar eigen, unieke kenmerken. Bij deze een aantal recente opdrachten:

Schone Lucht Kennisdag

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat stelden we het programma samen voor de Schone Lucht Kennisdag. We trainden en begeleidden de sprekers zowel in aanloop van het evenement als tijdens de dag zelf. We produceerden het online event en maakten na afloop een uitgebreid verslag.

Congres Natuurlijk

Natuur voor Elkaar en Provincie Overijssel vroegen ons in 2021 voor de tweede keer het concept voor Congres Natuurlijk vorm te geven, inclusief een uitgebreid voor- en natraject. We maakten samen met bezoekers van het congres een Persoonlijk Manifest, organiseerden tijdens Building Holland een preview sessie, hielden een DuurzaamheidsDebat en maakten een uitgebreid verslag van het congres. Verder namen we de productie van de dag, deelnemerscommunicatie inclusief klantenservice en nazorg met evaluatie en replays, de digitale congreskrant, congreswebsite en de productie van het Inspiratiemagazine Natuurinclusief Bouwen voor onze rekening.

Building Holland Digital

Voor beursorganisator Easyfairs ontwikkelden, coördineerden en organiseerden we het concept, de productie, de regie en het dagvoorzitterschap van Building Holland Digital.

Webinarreeks Gezond en Veilig

Voor de provincie Zuid-Holland ontwikkelden we de webinarreeks Gezond en Veilig. Van concept, programma, werving, productie, verslag, webinar tot website.

Ledenraad Fietsersbond

We verzorgden een reeks online ledenraadvergaderingen met en zonder live-studio, inclusief online stemmen, workshops, en een plenair programma met inspraakmogelijkheid.

Bekijk nu alle informatie en ook de mogelijkheden van een digitaal magazine: “Acquire Services | Samen Succesvol”

Heb je interesse in deze dienstverlening of wil je eens praten over de mogelijkheden in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact op met Melle Reuvecamp.

Melle Reuvecamp

Verbinder

mreuvecamp@acquirepublishing.nl

038 – 460 63 84

06 – 105 22 391