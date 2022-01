ING investeert in duurzame innovaties

ING wordt als eerste financiële instelling aandeelhouder van EIT InnoEnergy, de Europese innovatiemotor voor duurzame energie. De in Amsterdam gevestigde, wereldwijd opererende bank neemt deze stap door zowel de urgente dreiging van klimaatverandering als vanuit de overtuiging dat duurzaamheid waarde creëert.

Door de samenwerking met meer dan 500 partners en 24 aandeelhouders wordt EIT InnoEnergy wereldwijd gezien als de meest actieve investeerder in duurzame energie. Daarnaast bestaan de activiteiten ook uit investeringen in klimaattechnologie en hernieuwbare energietechnologie. Met de investering van ING in EIT InnoEnergy toont de bank haar betrokkenheid bij de energietransitie. Als aandeelhouder sluit ING zich aan bij andere bedrijven die actief betrokken zijn bij de energietransitie, zoals Volkswagen, TotalEnergies, Naturgy en EDF.

Speerpunten

In reactie op de samenwerking zegt Gido van Graas, global head of New Energy Technologies bij ING: “Ik ben er bijzonder trots op dat ING en ons Sustainable Investment Fund deel zijn gaan uitmaken van het ecosysteem van EIT InnoEnergy. Zo ondersteunen wij de CO 2 -emissiereductie in de samenleving. Duurzaamheid, energie-innovaties en de energietransitie zijn speerpunten bij ING. Dat blijkt ook uit onze betrokkenheid bij de Net-Zero Banking Alliance en de manier waarop we onze portefeuille afstemmen op de netzero klimaatdoelstellingen. De samenwerking met EIT InnoEnergy is een belangrijke kans om de energietransitie verder te ondersteunen door middel van nieuwe en schone energiebronnen, zoals batterijopslag, groene waterstof en zonne-energie.”

Sinds de start in 2010 heeft EIT InnoEnergy € 560 miljoen geïnvesteerd in meer dan 380 bedrijven. Tot de opvallendste en succesvolste investeringen in de portefeuille van EIT InnoEnergy behoren Northvolt (fabrikant lithium-ionbatterijen), Skeleton Technologies (energieopslag), Hardt Hyperloop (mobiliteitsoplossingen) en H2 Green Steel (waterstof- en staalfabriek). Bovendien hebben meer dan 1400 studenten de masteropleiding van EIT InnoEnergy voltooid en velen van hen werken nu voor bedrijven die actief zijn in de energietransitie.

Voorloper

Over het toetreden van ING als aandeelhouder zegt Jacob Ruiter, ceo EIT InnoEnergy Benelux: “Duurzame innovaties die de energietransitie ondersteunen, zoals groene waterstof of batterijtechnologieën, zijn ook afhankelijk van banken en bedrijven die samenwerken en investeren in een groene toekomst. ING is een voorloper met haar commitment voor duurzame energie via haar investering in EIT InnoEnergy. Dat is voor ons van cruciaal belang nu we het jaar 2022 ingaan. Samen met grote financiële en industriële ondernemingen zetten wij ons in voor betaalbare energie die wereldwijd toegankelijk is en tegelijkertijd de uitstoot vermindert.”

EIT InnoEnergy bevindt zich in het hart van de energietransitie als toonaangevende innovatiemotor op het gebied van duurzame energie. De instelling wordt ondersteund door het European Institute of Innovation and Technology (EIT), heeft kantoren in heel Europa en in Boston (Verenigde Staten) en ondersteunt innovaties op een groot aantal gebieden, zoals: energieopslag, transport en mobiliteit, hernieuwbare energiebronnen en duurzame gebouwen en steden.

Bron: persbericht EIT InnoEnergy

Beeld: Shutterstock en Hardt Hyperloop