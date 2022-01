Welke sportaccommodatie wordt de duurzame kampioen?

Welke sportaccommodatie is de kampioen op het gebied van duurzaamheid? Tot 1 maart kan ook jouw vereniging meedingen naar de eretitel. Ben je nog niet zover? Profiteer dan van de gratis adviezen van een energiecoach.

Alweer ruim tien jaar geleden liep voetbalvereniging F.C. Oldemarkt voorop met de verduurzaming van hun sportcomplex (pdf) in de Kop van Overijssel. Anno 2022 zou het de normaalste zaak van de wereld moeten zijn, maar nog lang niet alle clubs zijn zover. Om de verduurzaming in de sport een zet in de rug te geven, wordt jaarlijks de Sportaccommodatie van het Jaar verkozen. Wie gaat er aan de haal met de titel in 2022?

De verkiezing wordt door Duurzame Sportsector aangekondigd met: "Iedere sporter is gebaat bij een toekomstbestendige sportaccommodatie. Hierin speelt duurzaamheid een sleutelrol. Dit jaar is men bij de verkiezing van de ‘Sportaccommodatie van het Jaar’ daarom op zoek naar het beste initiatief op het gebied van duurzaamheid. En dan niet alleen naar de plannen, maar vooral naar wat er al gerealiseerd is."

Naast de eretitel ‘Sportaccommodatie van het Jaar 2022’ ontvangt de winnaar een cheque van 2000 euro om te besteden aan de accommodatie. De nummer twee en drie ontvangen respectievelijk 1000 en 750 euro en van de clubs uit de top-3 wordt ook een video geschoten.

Verduurzaming leidt tot besparingen en kostenverlagingen en is daarom voor veel verenigingen aantrekkelijk. Via de onafhankelijke online tool SportNL Groen kom je veel meer te weten over de verduurzaming van sportaccommodaties. Met gratis advies van energiecoaches en ook informatie over landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden.

De titel ‘Sportaccommodatie van het Jaar’ wordt komend jaar voor de derde keer uitgereikt. De wedstrijd wordt georganiseerd door NOC*NSF en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Daarnaast zijn het Mulier Instituut en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vertegenwoordigd in de jury. Wil jij jouw vereniging in de spotlights zetten? Meld je dan uiterlijk 1 maart aan via deze webpagina!

Meer info: Duurzame sportsector

Bekijk ook de video met de winnaar in 2021 FC Burgum (foto boven):



Ontdek ook wat er allemaal gedaan wordt op het nationale sportcentrum Papendal.