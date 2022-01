Babyboomers moeten de kar trekken

De warmtetransitie is van ons allemaal, maar als het tempo te laag is voor de voortsnellende klimaatverandering, is er meer momentum nodig. Maar van wie moet dat komen? De politiek of het bedrijfsleven? Daar gaat het op veel fronten te traag. De jongeren? Die willen wel, maar hebben nog te weinig slagkracht. Vandaar het pleidooi van Mélanie Hooftman (Merosch) aan babyboomers: sta op!

Warmtetransitie zkt babyboomer (m/v)

Tekst: Mélanie Hooftman

Als maatschappij moeten we wijk voor wijk, deur voor deur, nu echt vaart gaan maken met de warmtetransitie. Gemeentes zetten vooral in op het spoor wijkgebonden collectieve warmteoplossingen, geregisseerd vanuit de gemeente zelf. Voor buurten met een hoge bouwdichtheid is dit spoor geschikt, maar dikwijls een stroperig proces. Het tweede spoor, de buurtinitiatieven, een participatieproces met geactiveerde burgers die zelf aan de slag willen met hun woning, is voor de overheid lastiger te sturen. Niettemin is ‘voor bewoners door bewoners’ een bewezen succesvolle aanpak voor het vergroten van draagvlak voor de warmtetransitie (zoals in Barsbeek, Stromenbuurt en Lelystad).

Je hebt slagkracht

Wie is dan die geactiveerde burger? De jeugd schreeuwt van de daken dat het zich zorgen maakt over het klimaat en hun toekomst (terecht). De millennials maken er graag werk van, maar zijn te druk met het zoeken van een betaalbare woning. De werkende generatie probeert de transitie binnen organisaties te versnellen, maar worstelt sinds corona met de work life balance.

Laat het nou de vitale boomer zijn die dankzij ruime levenservaring, een eigen woning, een flinke dosis eigenzinnigheid én voldoende financiële middelen de slagkracht heeft om het verschil te maken. Ja, ze worden regelmatig verguisd als (mede-)veroorzaker van het klimaatprobleem, maar zijn ze niet juist een cruciaal onderdeel van de oplossing?

Betrek je buren

De (geo)politieke ontwikkelingen en stijgende gasprijzen maken dat de businesscase voor duurzame warmteoplossingen in jouw woning met de dag aantrekkelijker wordt. Als je samen optrekt met je buren kun je, vaak met korting en/of subsidie, aan de slag met het isoleren van de woningen en collectief inkopen van bijvoorbeeld warmtepompen. Ben je de massa al ver vooruit? Nodig dan vooral je buren eens uit om kennis te nemen van het hoge comfort en de lage energierekening als gevolg van het uitzwaaien van de oude cv-ketel.

Deel je positieve ervaringen

De rompslomp die de installatie van een aardgasvrije warmtevoorziening met zich meebrengt valt oprecht mee, zeker als de cv-ketel toch al ‘einde levensduur’ is. Het effect dat ermee wordt bereikt is echter groot: de woning is toekomstbestendig en de CO 2 -footprint zal snel met een factor 0,5 worden verlaagd (bij afname van groene stroom, bron: wattisduurzaam.nl). Maar het delen van je enthousiasme en positieve ervaringen met je omgeving heeft nog veruit het grootste effect, want een (duurzame) olievlek verspreidt zich snel.

Uiteraard is je doelgroep niet representatief voor onze hele maatschappij, we moeten immers allemaal mee in de warmtetransitie, maar op deze manier doen we wel snel een stap vooruit. Dus zet vooral je enthousiasme en ervaring in en neem ons graag mee op sleeptouw.

Bron: Merosch

Foto boven: Shutterstock