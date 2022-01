Webinar Circulair Bouwen: anders handelen!

Om over minder dan tien jaar 50% minder grondstoffen te gebruiken, moeten we anders gaan denken en anders gaan handelen. Hoe we een circulaire bouweconomie bereiken en wie daarvoor de handen moeten samenbrengen, dat hoor je tijdens het webinar Circulair Bouwen op 10 februari 2022.

Dagvoorzitter Sjoerd Groen (abcnova) leidt je kundig en met veel enthousiasme door het programma en geeft je de gelegenheid om jouw stem te laten horen en vragen te stellen aan de experts. Die sluiten vanuit verschillende hoeken aan en brengen je een flinke diversiteit aan inzichten: zo verwelkomen we Arend van de Beek van Lagemaat en Irma Thijssen van RVO.nl op het digitale podium, die je inspireren met succesvoorbeelden van circulaire projecten: de demontage van de tijdelijke Rechtbank in Amsterdam en de demontage van het Prinsenhof in Arnhem. Demontabele en circulaire gebouwen zijn dus nu al een mogelijkheid!

Circulaire installaties: utopie?

Een andere blik op circulariteit krijg je van Peter Musters van VBI, tevens Duurzaam Gebouwd-expert. Hij laat zien dat oplossingen om circulair te bouwen wel degelijk voorhanden zijn en dat industrialisatie van groot belang is. Cedrique Steenkamer en Rico Logman van DWA nemen daarna het stokje over. Eerder voelden we Logman al aan de tand over het circulaire drijvende kantoor in Rotterdam en was Rico een van de gesprekspartners bij de Duurzaam Gebouwd Podcast Circulair Bouwen. Dit keer horen we Logman en Steenkamer over de circulaire mogelijkheden voor installaties.

We sluiten de plenaire presentaties af met een bijdrage van abcnova en gemeente Utrecht door Trudie Timmerman en Rowin Oosterink die je vertellen over het waarmaken van circulariteit in Circulair Cultuurcluster Berlijnplein Utrecht. We geven jou vervolgens de kans om aan de experts je vragen te stellen. Schroom niet! Schrijf je in voor het webinar Circulair Bouwen op 10 februari aanstaande.