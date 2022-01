Locatietechnologie overwint complexiteit

De 80/20-regel in gebouwonderhoud stelt dat 80 procent van de beschikbare middelen wordt gebruikt voor 20 procent van de problemen. Deze verhouding wordt sterk beïnvloed door goed en op tijd te ontdekken waar en wanneer een probleem zich voordoet, zodat er snel gereageerd kan worden. Dat alles kan worden gefaciliteerd met goede locatietechnologie, blijkt uit het E-book Contextual Intelligence.

Met een slimme, driedimensionale kaart van een gebouw, inclusief locatietechnologie, krijgt assetmanagement veel nieuwe mogelijkheden. Zonder die visuele inventaris of digital twin van de assets wordt het moeilijker om taken te coördineren en uit te voeren of problemen van een project aan te pakken. Denk vooral aan dringende taken, zoals het optimaliseren van warmtesystemen, het herstellen van lekken, het onderhouden van liften en het bestrijden van ongedierte.

Dieper inzicht

Wanneer elk appartement of gebouw gevisualiseerd is op een gedeelde kaart en verbonden wordt met een assetmanagementsysteem, ontstaat een dieper inzicht in onderhoudsopdrachten. Dankzij het visueel weergeven en delen van locaties van problemen, kunnen medewerkers en aannemers eenvoudiger aangestuurd worden.

Een slimme kaart van een gebouw is dus niet beperkt tot 2D. De 3D-scenes bevatten weergaves van meerdere gebouwen en onderhoudsproblemen op alle verdiepingen. 3D-visualisatie helpt ook om beter inzicht te krijgen in eventuele gezamenlijke factoren die problemen veroorzaken.

De kaart biedt feitelijk een blik op de database. Door te klikken op een aspect van de kaart wordt informatie opgeroepen over een bepaald asset. De kaart stelt de gebruiker in staat om elk asset, elke onderhoudsopdracht, elk project op te roepen en te bekijken per gebouw, per campus of per buurt.

Impact

Een slimme kaart kan nog veel meer dan alleen maar data bijhouden. Met geavanceerde analyses ontstaat bijvoorbeeld inzicht in de snelheid van onderhoudswerken, de locatie met de hoogste concentratie aan problemen of de reden waarom onderhoudskosten zo hoog zijn.

Met een kaart kunnen beheerders ook bufferzones creëren rondom onderhoudsproblemen. Zo wordt het mogelijk om de impact op andere gebouwen in te schatten en tijdig bewoners of huurders op de hoogte te stellen.

Met deze moderne, intelligente kaarten kun je een hele reeks gebruiksvriendelijke en gespecialiseerde apps ondersteunen. Deze helpen je verder met het bouwen van een visuele inventaris en, met inzet van alle data, aan een breder overzicht van onderhoudswerken, inclusief de voortgang en mogelijke problemen.

Lees veel meer over de mogelijkheden van deze locatietechnologieën, inclusief praktijkvoorbeelden, in het door ESRI gratis aangeboden E-book Contextual Intelligence.

Foto boven: Shutterstock