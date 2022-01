Welke praktische vragen heb jij over circulair bouwen?

Platform CB’23 maakt samen met Cirkelstad en het TransitieTeam Circulaire Bouweconomie de balans op: welke praktische vragen over circulair bouwen spelen binnen de bouwsector waar antwoorden op moeten komen? Vul nu de enquête in en krijg antwoord op jouw en andere vragen.

De gezamenlijke enquête is door Platform CB'23, Cirkelstad en het TransitieTeam Circulaire Bouweconomie opgezet om een goed beeld te krijgen van waar de grootste behoeftes liggen van overheden, marktpartijen en kennisinstellingen. Zijn dat nieuwe onderwerpen of gaat het over implementatie, bijvoorbeeld van de Platform CB'23 leidraden? Zij baseren hun programma's en projecten mede op de resultaten van de enquête, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijk ontwikkelde of aangescherpte leidraden. Deelnemers aan de enquête bepalen dus mee waar de focus naartoe gaat.

De enquête is hier te vinden. Invullen kan tot en met 28 februari.