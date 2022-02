Geïntegreerde nestkast brengt natuurinclusief bouwen dichterbij

Sommige bouwplannen worden niet vertraagd door protesterende omwonenden of stikstofuitstoot, maar door aanwezige vogels of vleermuizen. Om voortaan wel natuurinclusief te bouwen en renovaties te vergemakkelijken is er nu een geïntegreerde oplossing voor de fauna in de dakvoetoverstek.

In Steenwijk zit men al een jaar te wachten op een kolonie van zeldzame vleermuizen. Er was een jaar geleden zelfs sprake van liefst 150 exemplaren van de meervleermuis, een beschermde diersoort. In plaats van de sloop van acht huizen, werd de centrale verwarming opnieuw aangesloten voor een behagelijke plek voor de beestjes.

Tegenover de NOS wist ecoloog Rutger Olthof te melden dat het om veeleisende vleermuizen gaat en tevens om een kraamkolonie. Vandaar dat alles uit de kast werd gehaald om te zorgen voor de meervleermuizen.

Eerder dit jaar bleek dat de vleermuizen de afbraak en nieuwbouw van het rijtje woningen nog steeds in de weg zitten. Woningcorporatie Woonconcept richt nu de hoop op een dit jaar te bouwen toren, elders in de gemeente Steenwijkerland. Daar zou een andere woonlocatie kunnen ontstaan en moeten de vleermuizen naartoe worden gelokt, aldus de Steenwijker Courant.

Nieuwe bouwstandaard

Bij dakrenovaties worden daken vaak vervangen door moderne, geïsoleerde constructies met minder ruimte voor vogels en vleermuizen. En nieuwe oplossing, geïntroduceerd door Kingspan Unidek en Unitura, biedt een unieke nestkastvoorziening voor de kleine bewoners. Hiermee willen beide bedrijven de stap zetten om van natuurinclusief bouwen de ‘nieuwe bouwstandaard’ te maken.

In deze innovatieve oplossing, de Uni-Nestkast, worden faunavoorzieningen en dakisolatie gecombineerd. Met de Uni-Nestkast creëer je direct een verblijfplaats voor de aanwezige fauna in de dakvoetoverstek. De voorziening wordt geïntegreerd in het dakelement en kan naar keuze worden afgewerkt. De Uni-Nestkast is verkrijgbaar in drie varianten: voor huismussen, voor gierzwaluwen en voor vleermuizen.

Alle varianten hebben dezelfde afmeting en inbouw, maar per diersoort verschilt bijvoorbeeld de entreesteen of de binnenzijde. Voor vleermuizen zitten er een soort lamellen in bevestigd, waaraan ze kunnen hangen. Die lamellen zitten niet in de variant voor de huismus en gierzwaluw.





Bij de ontwikkeling van de nestkast in het dak zijn de laatste ecologische richtlijnen rondom faunavoorzieningen gevolgd. Uni-Nestkast voldoet aan alle maatvoeringen die gesteld worden in onder andere de Kennisdocumenten BIJ12 en de mitigatiecatalogus van Arcadis. Het biedt een oplossing voor meerdere diersoorten en is breed inzetbaar.

In vergelijking met huidige oplossingen is de Uni-Nestkast economisch zeer voordelig. Zo hoeft het dak of de muur niet extra ‘uitgetimmerd’ te worden en is de kostprijs per voorziening vele malen lager dan een voorziening die wel op de traditionele manier moet worden ingemetseld. Dat scheelt dus in tijd en middelen en maakt het mogelijk om op een schaalbare wijze nestkasten te integreren in dakelementen.

Pal naast het rijtje van acht slooppanden in Steenwijk staan ten slotte al lang weer nieuwe woningen, maar kennelijk zonder een geschikt nieuw onderkomen voor de meervleermuis, zoals de nieuwe geïntegreerde nestkast.



Meer informatie:

www.unidekdakelementen.nl

www.unitura.nl

Bronnen: NOS, Steenwijker Courant, persbericht Kingspan Unidek