Advertorial: <span class='normaltextrun'>Nieuwe totaaloplossing voor nieuwbouw</span>

Een gezond binnenklimaat op de meest snelle en eenvoudige manier? Als producent van duurzame oplossingen kijkt Inventum verder dan alleen het produceren van deze oplossingen. Inventum denkt graag mee met totaaloplossingen voor de markt. Eén van deze oplossingen sluit perfect aan bij één van de huidige uitdagingen in de markt, namelijk: het tekort aan installateurs.

Tekort aan installateurs

Vacatures kunnen maar moeilijk ingevuld worden. Het grote tekort blijkt uit data van de arbeidsmarktindicator van ABN AMRO over de installatiesector. Onder andere de verduurzaming van woningen loopt vertraging op door het tekort aan installateurs. Voor 2030 moeten er nog anderhalf miljoen woningen duurzamer gemaakt worden, naast het reguliere onderhoud van woningen. Het tekort aan vakmensen in de installatiebranche verdubbelt de komende drie tot vijf jaar mogelijk tot 40.000 mensen als er niets gebeurt, waarschuwt voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland.

Met de ontwikkeling van de Skid Modul-AIR vereenvoudigen we de installatie van onze warmtepompoplossingen. Doordat de installatietijd hierdoor dusdanig afneemt, kan de installateur in een kortere tijd meerdere van onze warmtepompen installeren en zich ook nog focussen op andere zaken.

Skid Modul-AIR

Meerdere bestaande en bewezen oplossingen van Inventum in één, volledig voorgefabriceerd constructie, door bekwame installateurs gemonteerd en ideaal voor de (gestapelde) nieuwbouw: dat is de Skid Modul-AIR. Hierbij zijn we uitgegaan van standaardisatie, waarmee de installatie sneller, efficiënter en beter kan. Maar ook houden we met standaardisatie de prijs zo scherp mogelijk en beperken we de kans op faalkosten tot een minimum.

De Skid Modul-AIR is een stalen constructie waar alle producten, inclusief leidingwerk en expansievat, in zijn gemonteerd. Hierdoor kan je het frame in één keer in de woning plaatsen, simpel aan aansluitpunten koppelen en hoef je niet meer losse componenten aan te sluiten. De Inventum producten in de Skid Modul-AIR zijn:

Modul-AIR ventilatiewarmtepomp

MAXTANK Modul-AIR boiler: 100 of 150 liter.

Optioneel bij ventilatietype D: GreenComfort module

Verwarmen, ventileren en warm tapwater

De Modul-AIR ventilatiewarmtepomp, met GreenComfort module bij ventilatietype D, zorgt voor een gezond binnenklimaat zonder verlies van comfort. De energie uit de ventilatielucht wordt hergebruikt om de woning te verwarmen en te voorzien van warm tapwater. Zo heb je niet alleen een gezond binnenklimaat maar ook een duurzame woning.

De GreenComfort module zuigt verse buitenlucht aan, die eerst gefilterd en dan opgewarmd wordt. De lucht wordt daarna via aparte ventilatiekanalen de verschillende kamers ingeblazen. De GreenComfort kan optioneel worden geleverd met een pollenfilter. Deze filter filtert niet alleen de lucht van grofstof, insecten, zand en haren maar ook fijnstof en pollen.

Voordelen

Onderhoudsarme 3-in-1 configuratie: ventileren, verwarmen en warm tapwater

Bespaar tot 11 uur op installatie

Hogere ‘first time right’ op installatie

Minder bewegingen op de bouwplaats

Minder verpakkingsmateriaal

Configuratie meerdere malen (op druk) getest

Eenvoudig te monteren en via voorkant servicebaar

Kenmerken

Compacte standaard maatvoering (900 x 2.249 x 650 mm)

COP van 4,2 op ventilatiewarmtepomp en COP van 3,3 op tapwater

Volledig ingebouwd met Inventum producten, waardoor eenvoudig uitbreidbaar met GreenComfort module bij ventilatietype D

Ideaal voor appartementen tot circa 95 m²

Scoort goed in BENG

Made in Holland

Wil je meer weten over deze oplossing? Neem contact met ons op en wij vertellen je hier meer over.