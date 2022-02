Gratis ebooks: Contextual & Operational Intelligence

We hebben twee gratis ebooks voor je, om nieuwe kennis te vergaren binnen twee belangrijke thema’s: Contextual Intelligence en Operational Intelligence.

Eerstgenoemde ebook buigt zich over nieuwe mogelijkheden voor assetmanagement, zoals met een slimme en driedimensionale kaart in 3D inclusief locatietechnologie. Je ontdekt de vele opties in het gratis ebook Contextuel Intelligence.

De tweede ebook die we dankzij ESRI ter beschikking stellen is Operational Intelligence. Organisaties die werken met GIS en slimme kaarten ontdekken snel waarom iets op een bepaalde plek gebeurt. Zo kunnen zij vaak vooraf al problemen identificeren. Een slimme kaart in 3D mét geografische data is daarbij essentieel. Ontdek alle ins en outs in dit gratis ebook.