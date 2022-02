Nieuwste GIS-ontwikkelingen tijdens live event

De toepassing van geografische data, vertaald in helder kaartmateriaal, neemt de laatste jaren een grote vlucht. Ook in de bouw. De nieuwste ontwikkelingen staan centraal tijdens het event Esri GIS Tech, dat zich op dinsdag 12 april live afspeelt in Den Haag.

De Esri GIS Tech is een toonaangevend, technisch GIS-evenement in Nederland, waaraan jaarlijks ruim duizend mensen deelnemen. Tijdens elke editie staat het overbrengen van kennis centraal en brengen Esri-medewerkers je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de ArcGIS-software. Tevens is het een goede gelegenheid om je kennis te verbreden, nieuwe inspiratie op te doen en je netwerk te onderhouden en/of uit te breiden.

Natuurlijk is de Esri GIS Tech niet compleet zonder verhelderend en inspirerend kaartmateriaal. Zo verspreidde Esri onlangs een mooi inzicht in de jaarlijkse neerslaghoeveelheden, nu en in de toekomst, een mooi staaltje van de mogelijkheden van ArcGIS (afbeelding onder).

Vastgoed

Ook de vastgoedmarkt zoekt manieren om de uitdagingen van een veranderend klimaat te tackelen. Om deze zoektocht te ondersteunen ontwikkelde CBRE Nederland het Climate Resilience Dashboard (afbeelding onder).

Deze tool biedt inzicht in de fysieke en transitie-klimaatrisico’s van een vastgoedportfolio. Met een slimme, driedimensionale kaart van een gebouw duik je nog dieper het vastgoed in. Dankzij locatietechnologie krijgt assetmanagement ineens veel nieuwe mogelijkheden. Zonder die visuele inventaris (digital twin) van de assets wordt het moeilijker om taken te coördineren en uit te voeren of problemen van een project aan te pakken.

Een slimme kaart kan nog veel meer dan alleen maar data bijhouden. Met geavanceerde analyses ontstaat bijvoorbeeld inzicht in de snelheid van onderhoudswerken, de locatie met de hoogste concentratie aan problemen of de reden waarom onderhoudskosten zo hoog zijn. Ontdek deze mogelijkheden nu al in deze whitepaper.

Ter inspiratie kun je ten slotte ook het plenaire programma van de Esri GIS Tech 2021 terugkijken via het videokanaal van Esri Nederland.

De Esri GIS Tech vindt plaats op dinsdag 12 april 2022 in Postillion Hotel & Convention Centre Den Haag. Check hier alle info of schrijf je meteen in.

Noteer ook alvast in je agenda:

Esri GIS Conferentie